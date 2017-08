Prinsesse Marie til "Katastrofeberedskabets dag" i Thisted

DRAGSBÆK: Når Beredskabsstyrelsen Nordjylland lørdag 19. august åbner dørene til den årlige "Katastrofeberedskabets dag", deltager også Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie.

Hun har siden juni i fjor været tilknyttet Beredskabsstyrelsen som særlig projektmedarbejder. Forud har hun taget en beredskabsfaglig uddannelse og har nu rang som korpsmester à la suite. Korpsmester hos Beredskabsstyrelsen svarer til premierløjtnant i hæren. À la suite-betegnelsen bruges i Danmark nu kun om kongelige personer, der har ret til at bære en bestemt grads uniform, men ikke har ret til at indtræde i gradens nummer i tjenesten.

På dagen inviteres såvel børn som voksne ind på kasernen i Dragsbæk, hvor Beredskabsstyrelsen og samarbejdspartnere fremviser materiel, og alle får lejlighed til at deltage i en række aktiviteter, ligesom man kan se materiellet i funktion og lære mere om, hvordan man selv skal forholde sig ved større ulykker eller katastrofer.

Også Prinsesse Marie får fremvist flere af aktiviteterne, og hun deltager i en rundvisning på kasernen, oplyses det i en pressemeddelelse, hvori kolonnechef Lennart Kvist Sørensen siger:

- Vi afholder "Katastrofeberedskabets dag" for, at folk i Nordjylland kan opleve Beredskabsstyrelsen Nordjylland og se, hvordan vi og vores samarbejdspartnere arbejder for at passe på samfundet. Der plejer at være stor aktivitet, når vi slår dørene op, og det er en stor ære, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltager i år.