Pris til gymnasieelev fra Thisted

Opdateret med bl. a. kommentar fra vinderen:

THISTED/KØBENHAVN:Prisen som årets Unge Forsker gik ikke til Thisted.

Men en af deltagerne fra Thisted Gymnasium, Sigrid Boje Mortensen, kan rejse hjem fra finalen i København med RUC Challenge-prisen på 5000 kroner.

Hun deltog med et projekt om muligeden for at afsløre såkaldte rapedrugs med sugerør, der skifter farve.

Ideen er tidligere blevet præsenteret i Canada som en metode til at forhindre, at unge kvinder i nattelivet får puttet noget i deres drinks, hvorefter de kan blive udnyttet seksuelt.

De farveskiftende sugerør indeholde dog stoffer, der ikke er ufarlige, og derfor er de aldrig blevet godkendt.

I sit projekt undersøgte Sigrid Boje Mortensen, hvordan man i testen kan skelne den type syre, der findes i rapedrugs, fra for eksempel citronsaft.

- Det var en kæmpe oplevelse at være med og mærke det engagement, der var omkring ens projekt. Og det var virkelig dejligt at vinde. Mine forventninger var ikke så høje, efter at jeg havde set de andre projekter under åbent hus-arrangementet. Der var rigtig mange gode projekter, siger hun.

RUC Challenge-prisen gives til et projekt, der anvender naturvidenskab til løsning af virkelighedens problemer.

14 elever fra de naturvidenskabelige 2.g-klasser på Thisted Gymnasium deltog med i alt seks forskellige projekter i innovationskonkurrencen, og dermed var Thisted det gymnasium i landet med næstflest deltagere i finalen, der fandt sted i Øksnehallen i København.

- Det har været en hård omgang med åbent hus i tre dage og med besøg af jurymedlemmer, der udspurgte dem om projekterne. Så de er godt trætte. Men de har også fået en masse positiv feedback, fortæller Anne Juhl, der er kemilærer for de to klasser.

På den anden side var der nok også lidt skuffelse over, at kun ét af de seks projekter blev præmieret.

- Men der var bare nogle andre, der har nørdet mere igennem og var mere fagligt funderet, siger hun.