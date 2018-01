Priserne stiger: Nordjyske byer væk fra bundplacering

NORDJYLLAND: Der er stadig milevid forskel på landets kvadratmeterpriser, når drømmeboligen skal i hus. Hvor prisen på et 120 kvadratmeter stort hus i gennemsnit er 7,6 millioner kroner på Østerbro i København, så kan samme størrelse hus fås for blot en halv million kroner i Bylderup-Bov nær grænsen, skriver Boliga.

Det er nok ikke overraskende, at husene i Nordsjælland og København ligger i top, når kvadratmeterprisen gøres op. Men sælgerne i Nordjylland har også noget at glæde sig over.

Her er flere nordjyske byer kommet bedre fra start i 2018, end tilfældet var sidste år.

Således er to postdistrikter rykket bort fra bundplaceringer.

Det drejer sig om Bedsted i Thy og Ranum i Vesthimmerland. Begge byer kan nu bryste sig af kvadratmeterpriser, der i gennemsnit ligger over 5000 kroner. Det er knap 1000 kroner mere pr. kvadratmeter end sidste år for Bedsteds vedkommende. Og i Ranum kan sælgerne kræve knap 1400 kroner mere pr. kvadratmeter.

- I yderkommunerne er der stor forskel. Generelt går det godt i kommunernes største byer, men når vi kommer ud på landet, hvor der er langt til skoler, og hvor den lokale Brugsen har lukket glasdørene for sidste gang, har de yngre købere stadig ikke interessen, og de høje aldersgennemsnit betyder altså noget for en kommune, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann til Boliga.

Her kan du se Boligas opgørelse over kvadratmeterpriser i dit postnummer