Energikrise lukker nordjysk badeland i tre måneder

VIGSØ:Torsdag lukkede det populære badeland i Vigsø Feriecenter nær Hanstholm, og badelandet åbner først igen om tre måneder - 10. februar næste år.

Årsagen er energikrisen med kraftige prisstigninger, blandt andet på træpiller.

Det 1500 kvadratmeter store badeland med indendørs, sommerlune temperaturer er populært, ikke mindst blandt børnefamilier, og nogle har da også på Facebook udtrykt skuffelse over den midlertidige lukning af badelandet.

"Så bliver I da fri for at børnefamilierne kommer", lyder én kritisk kommentarer.

Træpille-mangel

Vigsø Feriecenter understreger, at de bestemt ikke ønsker at blive fri for børnefamilier eller andre gæster:

"Men der er så få udlejninger i hverdagene de kommende uger, at vi med al rimelighed ikke kan forsvare, badelandet skal være varmet op uden gæster. Der mangles træpiller i landet p.t., så dem, der er, kan bruges bedre. Vi glæder os til et fyldt center og badeland igen i uge 7, hvor skoleeleverne har vinterferie", skriver feriecentret på Facebook.

Feriecentret understreger, at alle gæster i perioden frem til 10. februar på forhånd har fået besked om, at badelandet er midlertidigt lukket.

Skruer ned for varmen

Også andre steder har energikrisen ramt svømmehaller og badelande. Nogle har valgt at skrue ned for temperaturen i svømmebassiner for at begrænse de hastigt stigende udgifter til opvarmning, for eksempel i Hobro Idrætscenter.

Her blev temperaturen i vandet sænket med to grader, efter udgifter til el og naturgas nærmest blev fordoblet.