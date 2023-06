Problemet vokser med varmen: Autocampere holder alle vegne

THISTED:Turister skal være velkomne i Thisted kommune - også når de kommer med egen autocamper.

Men samtidig er der - igen - konstateret behov for at regulere, hvor og hvordan de stadig flere autocampere parkeres - og parkeres medtanke for overnatning.

- Vi ønskler ikke ulige vilkår, siger Jens Kr. Yde (K), formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik efter at spørgsmålet om faciliteter til autocampere i Thisted kommune endnu en gang har været et punkt på en udvalgsdagsorden. Igen med tanke for at finde de løsninger, der imødekommer autocampernes behov for at kunne parkere og tilgodeser campingpladsernes om også at få denne gruppe turister ind på pladserne.

Nu skal der gøres et nyt forsøg, som måske allerede til september åbner mulighed for at finde den løsning, som reelt set nok tidligst får fuld effekt i 2024.

Endnu en gang er spørgsmålet, hvordan undgås ulovlige overnatninger i autocampere på steder, hvor autocamperen kun må parkeres - og hvad skal der til for at få flere autocampere til at benytte faciliteterne på kommunens campingpladser mod betaling.

I april 2014 godkendte Thisted kommunalbestyrelse en række tiltag, som skulle regulere autocampernes ophold i Thy. Det skete som opfølgning på en sag, som kommunalbestyrelsen to år tidligere, i april 2012, returnerede til yderligere behandling i det daværende udvalg for miljø og treknik.

I budgetforliget for 2021 blev der afsat en million kroner til at finde en løsning på "autocamperproblematikken for hele vestkysten" og i marts 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen en million kroner til at lave faciliteter for autocampere i Thisted Kommune.

Nu har udvalget drøftet, hvor på kommunens egne parkeringsarealer, der er mulighed for at parkere en autocamper ud over de tre steder, hvor muligheden allerede er der. Det er på Vilsund havn, hvor fire pladser drives af Vilsund Lystbådehavn med adgang til at købe faciliteter, på Thisted Kystvej og som et forsøg også på Sydhavnsvej i Thisyed. Her er der 14 pladser med mulighed for at købe adgang til brug af Thisted sejlklubs faciliteter.

- Nu har vi en liste over yderligere et antal udvalgte lokaliteter, hvor der er mulighed for at skilte med parkering for autocampere - og gøre det lovligt, siger Jens Kr. Yde som erkender, at det, der kan gennemføres på en lokalitet, måske ikke er muligt på en anden.

- Vi har brug for en differentieret vurdering af lokaliteterne. Et sted som for eksempel Hawblink i Vorupør kan let blive overbelastet så har kan det blive relevant at indskrænke mulighederne, siger jens Kr. Yde.

Derfor valgte udvalget at få sagen vendt endnu en gang i forvaltningen, inden der tages stilling til muligheden af at skilte med parkering for autocampere på de udvalgte kommunale parkeringsarealer.

- En anden del af problemstillingen er at skelne mellem parkering og overnatning. Det er gratis at parkere men en overnatning koster - og der skal overnattes på en campingplads, siger Jens kr. Yde med tanke for risikoen for, at en parkeret autocamper på en kommunal p-plads bliver stående natten over og bruges til overnatning i stedet for at finde vej til en campingplads.

- Vores kontrolmuligheder er begrænsede. Dels har vi ikke parkeringskontrol, dels kan vi ikke indføre p-kontrol som alene omfatter autocampere, siger jens Kr. Yde.

Derfor er det middel, som kan få modellen til at fungere i følge udvalgsformanden "frihed under ansvar - suppleret med kraftig skiltning" på de p-pladser, som opgraderes med skiltning der viser, hvornår det er tilladt at campere med autocampere.

- Men inden vi tager stilling til, hvilke kommunale p-pladser der kan bruges til autocamperparkering, skal de hver især analyseres nærmere. Men vi finder en løsning i år. Den kan slå igennem fra september, men vi ser først den reelle effekt i 2024, siger Jens Kr. Yde.