Prøveløsladt fik straksdom for narko

THISTED:Kun en uges tid nåede en mand 29-årig fra Thisted at nyde friheden, inden han onsdag måtte tilbage bag tremmer. Den tid havde han brugt rigtigt dårligt, idet han onsdag morgen blev antruffet af en patrulje med narkotika på sig.

Det var en tilfældighed, at manden igen blev anholdt. Klokken 8.45 var en patrulje fra lokalpolitiet i Thisted mødt op på en adresse på Østerbakken i Thisted. Her skulle betjentene tale med en beboer i et andet anliggende, men den 29-årige var på besøg, og det vakte mistanke. Ved en kropsvisitering af den dømte fandt politiet da også 20,5 gram amfetamin, 64 gram hash og 3,8 gram kokain i lommerne.

Manden blev derfor anholdt klokken 9.15. Allerede klokken 13.25 blev han ved Retten i Holstebro idømt en straksdom på ni måneders fængsel til øjeblikkelig afsoning. Den straf, manden var prøveløsladt fra, drejede sig også om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og reststraffen herfra, 152 dages fængsel, blev inkluderet i den nye dom.