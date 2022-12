Profiler stemplede ind i Nordthy-sejr

SENNELS:Oprykkerne fra Nordthy holder i denne sæson behørig afstand til nedrykningsstriden i 2. division og ligner i stedet et hold i subtoppen. Lørdag skulle de så forsøge at hente flere point til samlingen, da de på hjemmebane mødte Aars, der modsat Nordthy er placeret i bunden af tabellen. Trods forskellen i tabellen på de to mandskaber, så blev det en ganske lige kamp, som Nordthy endte med at vinde med 32-29. Med sejren begynder Nordthy faktisk så småt at blande sig i toppen af rækken, hvor thyboerne er placeret på rækkens 5. plads med tre point op til holdende på rækkens to øverste placeringer.

- Man skal ikke undervurdere Aars, for trods deres placering i tabellen så er det et rigtig godt hold med mange gode spillere, og de er så småt ved at finde formen. Det blev også en svær kamp for os, men vi gjorde det fornuftigt hele vejen igennem, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Fra kampens start havde Nordthy ikke de store problemer med at komme til scoringer, men i defensiven fik thyboerne aldrig for alvor fat. Særligt gæsternes højreback gjorde ondt på Nordthy. Hjemmeholdet var dog i førersædet i første halvleg, og til pause var Nordthy foran med 17-15.

I anden halvleg kom Kasper Søndergaard ind i målet, og han startede ud med at lukke helt ned fra anden halvlegs start. Samtidig var der også gode præstationer fra de to profiler i bagkæden Simon Skadhauge og Frederik Holm Madsen. Som halvlegen skred frem trak Nordthy en smule fra Aars. Med 10 minutter tilbage kom Nordthy dog lidt i problemer, da Mathias Larsen blev sendt tidligt i bad med et rødt kort, hvilket gav Aars en smule momentum. Bedst som det trak op til en lige afslutning på kampen, fik Nordthy dog lukket kampen, blandt andet takket være to vigtige scoringer fra Benjamin Pujol, der havde afløst Mathias Larsen. Nordthy endte med at vinde kampen med 32-29, og distancerede sig dermed yderligere til bunden af rækken.

- I de seneste kampe har jeg savnet lidt fra vores bedste spillere, så det var dejligt, at Frederik og Simon fik stemplet ind i dag, siger Kasper Boesen, der glæder sig over Nordthys placering i tabellen.

- Det lidt over forventning, at vi ligger nr. 5. Vi har bare bevidst, at vi har et rigtig godt og bredt hold, siger Kasper Boesen.

Nordthy spiller deres sidste kamp i indeværende år, når de på fredag møder Hjallerup på udebane.