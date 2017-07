Program klar til Alive

THISTED: 27 navne er på plakaten til dette års Alive Festival, som foregår i Christiansgave i 17.-19. august. Navnene som netop er blevet tilføjet listen er Sekuoia, Bremer/McCoy, Soleima, Farveblind og Marc Facchini samt de nordjyske musikere Eli og Blood Child. Det er et program, der spænder over mange forskellige genrer, og musikerne er dels danske og ganske lokale, men der er også musikere fra Canada og Norge. Klassisk musik vil man også kunne høre, da der samarbejdes med Thy Kammermusikfestival. Men festivalen rummer meget mere end det. Der er et sideprogram af format, og hvis vejret arter sig med sensommersol, regner arrangørerne med, at de kommer til at melde udsolgt. Man kan deltage i et døgn i vildmarken, hvor man stort set ikke skal sørge for noget selv, bondegårdsfrokost på Gyrupgård, hvor Spisehuset Thy står fort traktementet, og surfskole i Klitmøller.

- Vi har pæn tilslutning til flere af arrangementerne, men der kommer nok til at ske noget, når vi kommer tættere på, siger Christian Søndergaard fra Alive.

Sidste år var det muligt at slutte dagene af med en oplevelse i samarbejde med Thy Cablepark - i år bliver det en del af programmet.

- I den forbindelse laver vi en event med verdensmesteren i Stand Up Paddling, Casper Steinfath, siger Christian Søndergaard, som slet ikke er bange for, at alle de aktiviteter der sker uden for pladsen, kommer til at trække fokus væk fra musikken.

- Slet ikke. Omvendt så tror jeg, at vi får en stærkere profil, siger Christian Søndergaard.

Han regner med, at de sidste par hundrede billetter bliver solgt inden 17. august. Det samlede billetsalg løber op i 2000, hvilket er muliggjort af, at man har valgt at flytte festivalpladsen til Christiansgave, nærmere betegnet hjørnet tæt ved Plantagehuset.