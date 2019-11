Programmering på skoleskemaet: Børn gør vejen sikker

Torsdag var bøgerne skiftet ud med micro bits for 4. og 5. klasserne på Hannæs-Østerild Skole i Frøstrup. De deltog nemlig i den landsdækkende Engineering Day, hvor eleverne får stillet en opgave, som de skal finde en løsning på med hjælp af micro:bits. Opgaven i år havde elevernes egen trafiksikkerhed som omdrejningspunkt.

- Eleverne har fået en opgave, hvor de skal udvikle en sikker løsning på at komme i skole i morgentrafikken, siger Trine Eriksen, der er lærer på skolen.

Micro:biten, som eleverne skulle programmere, kan blandt andet registrere lys og sige lyde, så der var rig mulighed for at tænke kreativt og finde en innovativ løsning på opgaven.

Eleverne fandt mange forskellige løsninger på, hvordan en micro:bit kunne bruges til at højne ?trafiksikkerheden i Frøstrup. Foto: Bo Lehm

Stort udbytte

I følge Trine Eriksen var der glæde blandt eleverne over at arbejde med en opgave, som blev gjort relevant, fordi den kunne testes af i virkeligheden. Eleverne var hurtige til at lære at programmere micro:biten, og det resulterede i mange forskellige ideer til, hvordan det kunne gøres mere sikkert at færdes i trafikken.

- Vores ide går ud på, at micro:biten skal sige en lyd, når der kommer en bil. På den måde ved fodgængeren, at han skal passe på, siger 11-årige Finn Gylfi Thodarson Kjeld, der går i femte klasse.

Trine Eriksen mener, at eleverne får et stort udbytte af Engineering Day, selv om det for nogen er en udfordrende opgave.

Hun tror dog også, at eleverne lærer meget af at blive ved med selv at arbejde med opgaven og afprøve forskellige løsninger, indtil det virker. Samtidig har de mulighed for at trække på hinandens kompetencer.

- Nogle er gode til at finde på ideer, og andre er gode til at programmere. På den måde kan de supplere hinanden og finde den bedste løsning, siger Trine Eriksen.

Det er anden gang at Hannæs-Østerild Skole deltager i Engineering Day.