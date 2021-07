Programmet er på plads til Ejerslev Dreaming: Lydbad, litteratur og fest til den lyse morgen

EJERSLEV:Årets tema er ”illusioner”, og programmet er spækket med unikke oplevelser, når Ejerslev Dreaming løber af stablen på og omkring Ejerslev Havn fra 29. juli til 1. august.

Det endelige program ligger nu fast, og fra gæsterne ankommer torsdag eftermiddag, til det hele er slut søndag formiddag, ligger musik, litteratur og performancekunst klar som perler på en snor på festivalens tre lokationer: Havneteltet, Lagunescenen og Badeanstalten.

- Der er stor bredde i dem, der kommer og optræder, og man kan næsten ikke fremhæve nogen frem for andre, for de er så forskellige alle sammen, siger én af festivalens medstiftere Liva Molin.

Vi vil nu alligevel gøre et forsøg:

Musikmæssigt kan gæsterne blandt andet glæde sig til at opleve Skammens Vogn, der spiller alternativ rock med finurlige danske tekster i en lidt reduceret udgave på Ejerslev, hvor to ud af gruppens tre medlemmer er med.

Skammens Vogn åbner Lagunescenen fredag eftermiddag, og de er langt fra den eneste musikoplevelse, der ligger i vente her.

For eksempel spiller den anmelderroste indiegruppe Lowly lørdag eftermiddag, og festivalens tredje dag rundes standsmæssigt af med en afrikansk musik- og dansefest, leveret af Djala.

- Vi har også nogle lidt mere nicheprægede navne på programmet, som for eksempel Excelsior og Minais B, som vi tror på kan skabe en helt særlig oplevelse for vores gæster, siger Liva Molin og tilføjer:

- Vi kan godt lide, at det peger i mange forskellige retninger. På den måde er det lidt for alle.

På litteratursiden er Kristina Stoltz nok det mest kendte navn. Hun er programsat til lørdag eftermiddag, hvor også Molly Balsby, Jamal Bendahman og Aaiún Nin vil læse og recitere for publikum.

- Vores litteraturprogram er delt op i to blokke, hvor den om fredagen er lidt mere performativ. Her får vi besøg af de to dragkings RichHard og Larry, samt dramatikeren Zara Lea Palmquist, siger Liva Molin.

I år indeholder Ejerslev Dreaming også et arrangement, der bliver til i samarbejde med Kulturmødet:

Ved køb af en særskilt billet, der er gratis for gæster med en festivalbillet, kan man blive forkælet med lydbad og meditativ spisning. Det omfatter fællesbad i fjorden og gong-meditation i den gamle molergrav, efterfulgt af en servering med skaldyr.

Naturen og de oplevelser, der gemmer sig her, er også en stor del af mikrofestivalen. Derfor er der mulighed for både at dyrke yoga og komme på fugletur, eller måske jage fossiler i moleret under kyndig vejledning af eksperter fra Fossil- og Molermuseet.

- Vores program er både kunst og kultur, men det er også naturen og den ramme, festivalen befinder sig i, som man kan komme ud og blive klogere på, siger Liva Molin.

Festivalen mangler fortsat de sidste frivillige hænder, der vil tage en tørn i køkken, bar eller på scenen, til gengæld for en billigere billetpris.

Har man kun lyst eller mulighed for at opleve festivalen om lørdagen, kan man købe en såkaldt lokalbillet, hvor spisning ikke er inkluderet.

Det fulde program kan ses på Ejerslev Dreamings facebookside.