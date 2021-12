Projekt vil afprøve nye arbejdsformer i hjemmeplejen: - Måske er vi blevet for effektive

THISTED:Kan faste teams i hjemmeplejen gøre hverdagen bedre for de ældre borgere i Thisted Kommune og samtidig skabe en større arbejdsglæde blandt medarbejderne?

Det spørgsmål skal et nyt projekt være med til at finde svaret på.

Flere af landets kommuner har nemlig fået penge af Socialstyrelsen til at afprøve, om faste og tværfaglige teams kan styrke hjemmeplejen.

I Thisted Kommune lyder beløbet fra Socialstyrelsen på 6.994.528 kroner, og de skal bruges til at afprøve tre-fire faste teams i hjemmeplejeområdet Nordthy/Hannæs i løbet af de næste to år.

- Projektet skal undersøge, om man kan øge livskvaliteten for de borgere, der modtager hjemmehjælp, fordi de vil komme til at møde færre forskellige medarbejdere i hjemmet, siger Nina Odde, der er leder af hjemmeplejen i Thisted Kommune. Hun fortsætter:

- Samtidig skal projektet gøre os alle klogere på, om mere faste relationer mellem plejer og borger gør det nemmere at arbejde med rehabilitering. Det vil sige, at man hjælper borgeren til at genvinde tabte funktioner og kræfter, så de har friheden til at kunne mest muligt selv.

Er det ikke logisk, at faste relationer er en fordel?

Jo, det går vi ud fra, men det er ikke noget vi har målt og vejet på, siger Nina Odde.

Hun ser frem til, at projektet også kommer til at sætte fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

- Det er en kæmpestor arbejdsplads herinde med rigtig mange medarbejdere, og det er jo naturligt, at hvis der er to syge i én afdeling og to for meget i en anden gruppe, så hjælper vi hinanden på tværs, men det giver også noget uro i både medarbejdernes og borgernes liv. Det er sjældent medarbejdernes ønske, at de skal ud at køre ved nogle andre borgere, end de plejer, siger Nina Odde og tilføjer:

- I den her store organisation er vi blevet så gode til at være effektive, at det, der egentlig er en styrke, også kan blive en svaghed. Jeg ser projektet som en mulighed for at gøre lidt op med, at for mange beslutninger er taget væk fra medarbejderne. Du møder ind, og så er der nogle andre, der har lavet din vagtplan og nogle andre igen der har lavet din rute. Vi tror, at det at blive inddraget som medarbejder gør, at man tager et større ansvar. I en tid, hvor vi mangler personale, så er det vigtigt at se, hvad vi kan gøre i forhold til fastholdelse.

Projektperioden løber fra januar 2022 til december 2023.

- Vi har ikke fundet modellen endnu. Vi har et halvt år nu til at gå ud og snakke med borgere, medarbejdere, vagtplanlæggere, teamledere og arbejdsmiljørepræsentanter for at få alle de input vi kan til at lave noget, vi så vil prøve af fra august, siger Nina Odde og fortsætter:

- Hvis projektet med selvstyrende teams i Nordthy/Hannæs viser sig at være en succes, vil projektet have sikret vigtige erfaringer og viden, som kan bruges i hjemmeplejen i hele Thisted Kommune.