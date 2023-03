Psykotisk mand hærgede en hel egn: Her er dommen

HOLSTEBRO:Den 43-årige mand, som Nordjyske tidligere har omtalt som "Smadremanden", har netop fået sin dom efter et retsmøde over to dage ved en domsmandssag ved Retten i Holstebro.

Den 43-årige stod tiltalt for ikke færre end 27 anklagepunkter over et vildt raid af forbrydelser i Thy, på Mors og i Salling over fire dage i foråret 2022. Det var en enig dommer og to domsmænd, der ved retten kendte ham skyldig i 25 af punkterne. Han blev frifundet for to punkter på grund af manglende dokumentation.

Den tiltalte blev dømt til psykiatrisk behandling uden længstetid, hvilket vil sige at Kriminalforsorgen og overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse. Han frakendes desuden førerretten i to år. Dermed fulgte retten næsten til punkt og prikke anklagers påstand om skyld og straf.

Størstedelen af de massive erstatningskrav blev af retten henvist til civilt søgsmål.

Anklager Jesper Klyve erklærede sig tilfreds med dommen.

Forsvarer Signe Suhr Mortensen glædede sig over, at retten fulgte retslægerådets indstilling om en behandlingsdom.

- Men jeg er ked af, at den dømte måtte tilbringe seks måneder i varetægtsfængsel, hvor der ikke var mulighed for at give ham den psykiatriske behandling, han på det tidspunkt havde behov for. Specielt når retten nu har afgjort, at han ikke er egnet til straf, siger forsvareren og tilføjer:

- Jeg vil nu undersøge, om den dømte kan tilkomme erstatning for denne frihedsberøvelse.

