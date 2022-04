Publikum er strømmet til omstridt udstilling: Nu siger blomstermanden tak med gratis koncert

HURUP:Blomstermanden Johnny Haugaards udstilling i den gamle auktionskal i Hurup har været truet af lukning på grund af ny lovgivning med et krav om en brandteknisk redegørelse.

Men det hele endte som bekendt alligevel godt og udstillingen ”Håb - Naturens stemme” fik lov at fortsætte.

Torsdag havde over 7000 betalende gæster set udstillingen, der slutter på søndag.

Og nu er det på tide at give noget tilbage til byen og lokalbefolkningen, mener blomsterkunstneren.

- Jeg har lavet en aftale med Ashøje Plantages Venner om, at bandet ”Die Herren” kommer og spiller i plantagen til en gratis koncert 1. maj, fortæller Johnny Haugaard.

Die Herren er et dansk U2-kopiband, der siden midt i halvfemserne spillet omkring 80-90 koncerter om året, hvoraf størstedelen har været i Danmark.

Og nu kommer turen så til Hurup.

- Jeg vil gerne sende en tak til byen for den opbakning og støtte, jeg har oplevet. De har bakket op, når det kørte derudaf, og de har støttet mig, da jeg følte mig utryg, fortæller Johnny Haugaard.

I samarbejde med - ikke mindst John ”Kyss” Jensen fra Ashøje Plantages Venner - er der blevet sammensat et bredt program omkring koncerten.

Pladsen åbner kl. 12. der kan købes flæskestegssandwich og pølser samt øl og vand. Klokken 13 indtager turistchef Mai Manaa, der fik idéen til at hente Johnny Haugaard til Thy, talerstolen. Herefter vil Johnny Haugaard sige et par ord. Efter koncerten, der spilles i to sæt, vil folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) sige et par ord.

- Torsten Schack Pedersen var jo vores kontakt til Christiansborg, da udstillingen blev lukket, fortæller John ”Kyss” Jensen, der har fået IdealCombi til at stille en lastbiltrailer til rådighed som scene på dagen.

Traileren bliver stillet op ved skovsøen.

Han er stadig imponeret over, hvad blomsterudstillingen har betydet for Hurup.

- Såvel blomstermandens udstilling som etableringen af trolden Ask i Ashøje er jo kommet ud af ingenting. Og mange har været skeptiske i starten. Alligevel er de endt som tilløbsstykke, siger John ”Kyss” Jensen.

Omkring 150 frivillige har hjulpet med at sætte udstillingen op i Hurup.

Og Johnny Haugaard satser på, at omkring 8500 vil have set den frem til på søndag.

Entréprisen er 165 kroner, hvoraf 10 kroner går til hjælp til Ukraine.

Publikummet til koncerten 1. maj opfordres til at komme i god tid. Der er parkering syd for Ashøje ved Bredgade.