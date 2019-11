Pumpefejl: 1000 liter dieselolie løb ud

THY:Op mod 1000 liter dieselolie blev ved en fejl pumpet ud af et tankanlæg på en landejendom på Lerhøjvej nær Nors nord for Thisted onsdag morgen.

Onsdag formiddag var Nordjyllands Beredskab fortsat i gang med at samle den store mængde dieselolie op og rense området, men der er ikke fare for forurening, oplyser beredskabet.

Tidligere havde en pumpe været brugt til at fylde dieselolie på landbrugsmaskiner, men noget tid efter gik pumpen selv i gang med at pumpe dieselolie ud fra en stor tank. Dieselolien løb ned ad en vej og hen på et betonstykke.

- Vi er i gang med at pumpe dieselolien op i plastictanke, sagde indsatsleder Kenneth Rosenkrantz fra Nordjyllands Beredskab onsdag formiddag.

Han skønner, at omkring 1000 liter dieselolie slap ud, inden uheldet blev opdaget. Beredskabet blev alarmeret kort før. kl. 08.

Thisted Kommunes miljøvagt er tilkaldt, mener det ser ikke ud til, at dieselolie er løbet ned i jorden eller vandløb.