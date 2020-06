Punktum: Opholdssted gennem 12 år lukker

KLITMØLLER:Kvadderkjær lukker pr. 1. juli.

- Min kone og jeg samt vores medarbejdere gennem mange år afslutter dermed 12 års indsats for de unge, siger Anders Petersen til Klitposten.dk.

Årsagen til lukningen er mange, men en væsentlig årsag er, at de unge, som anbringes, i stigende grad er mere udfordrende for personalet og det omkringliggende samfund. Det tærer på kræfterne og gør det nogle gange svært at tro på, at tingene kommer til at lykkes.

Anders Petersen oplever også en øget stramning fra myndighedernes side.

- Vi har som personale ikke ret til at gribe ind i de unges selvbestemmelsesret, hvilket betyder, at vi ikke må lave regler for færden i byen. Tidligere havde vi for eksempel en regel om, at de unge ikke skulle færdes i større grupper i Klitmøller by, men vi har fået at vide, at vi på ingen måde må begrænse de unges færden. De unge har altid være velkommen i byen, men vi har dårlige erfaringer med, at de færdes i byen otte ad gangen, men nu er det altså ikke tilladt for os længere at have sådanne regler, siger han til Klitposten.dk og fortsætter:

- Vi har følt stor opbakning fra byen. De fleste har været gode til at byde dem velkommen og har været meget tålmodige, når tingene engang imellem er gået galt. Vi har altid følt et stort ansvar i forhold til Klitmøller og borgerne i byen, men hvis vi ikke kan opstille rammer for, hvordan man skal opholde sig i byen, så føler vi ikke længere, at vi kan tage det fornødne hensyn til byen

Kvadderkjær lukker men projekt Surfgaarden i Stagstrup fortsætter. Surfgaarden er et tilbud for veteraner med PTSD, hvor man bruger surfing og kystnære aktiviteter som et led i behandlingen.

- Vi er kommet godt fra start og har allerede seks veteraner boende, siger han i følge Klitposten.dk.

Det har ikke været muligt for NORDJYSKE Medier at få en kommentar fra Anders Petersen.

Lukningen er bekræftet af en ansat på stedet.