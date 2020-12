Pust-pust: Løb for livet og naturen

KLITMØLLER:Når man nu skal løbe en hel dag - altså fra solopgang til solnedgang, så er det da smart at gøre det på årets absolut korteste dag - 21. december, skulle man mene. Det var i hvert fald det en gruppe løbere fra Klitmøller havde sat for. Og der var faktisk en mening med galskaben; For hver runde den 6,7 kilometer lange strækning rundt ved Klitmøller og ind i nationalparken blev løbet, gik et beløb til at købe mere natur for. Oprindeligt var tanken, at det skulle have været et stort anlagt løb med mange deltagere.

- Det satte corona en stopper for, da vi kun måtte være ti. Vi valgte at gennemføre, selvom vi havde håbet på et større setup, sagde arrangør Lars Riis fra ELSK i Klitmøller.

Han tog den samme rute syv gange og nåede derfor op på knap 47 kilometer. Andre løb otte-ni omgange, og tre løbere klarede ti omgange - 67 kilometer, inden solen gik ned. For hver omgang kan der købes fem kvadratmeter natur et sted i landet. Den tanke vil man fra ELSK gerne bakke op om; Danmark skal byde på mere og vildere natur.

- Vi har løbet ind for 6000 kroner og det bliver til 1000 kvadratmeter, sagde Lars Riis, da han havde fået vejret.

Selve købet af mere natur foregår i samarbejde med Den Danske Naturfond, hvis formål er at forbedre naturtilstanden i Danmark.

Det var det første løb af sin slags i Klitmøller - men ikke sidste.

- Fremadrettet laver vi også et løb på den længste dag 21. juni, så må vi se, hvor langt der kan løbes, sagde Lars Riis.