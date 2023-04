Råger and out: Martin skyder dem med god samvittighed

THISTED:"Der findes også steder med mange utroligt støjende mennesker, hvordan reguleres de, skyder man også deres unger?"

Facebook-kommentarer som denne fra en kvinde i gruppen Stort og småt i Thisted Kommune er Martin Poulsen vant til. Heldigvis er der langt flere, som påskønner hans indsats for at regulere blandt andet bestanden af råger i Christiansgave. Parkområdet midt i Thisted plages af de sorte spurvefugle, der fra deres højtsiddende reder spreder et plagsomt skrigende lydtæppe ud over store dele af byen.

Så nu skal de skydes. Det vil sige, ungerne skal.

- Vi plejer at starte en uge inde i maj plus/minus et par dage. Det afhænger af, hvornår ungerne begynder at hoppe ud af rederne. Når de sidder på grenen 10-15 centimeter fra reden, kan vi få ram på dem med riflen. Hvis de sidder for tæt på reden, hopper de bare tilbage i reden, hvis de ikke dør øjeblikkeligt, og så er vi lige vidt, siger Martin Poulsen.

De er tre reguleringsjægere, som vil gå i aktion i tidsrummet mellem 6.30 og 9.00. Og det er ikke småting, de får nedlagt i løbet af fuglenes yngleperiode.

- Vi skyder omkring 1200 unger i Christiansgave i løbet af en måned alt efter, om det er et godt eller dårligt yngleår. Det er nok til at holde bestanden nogenlunde stabil. Hvis ikke vi gjorde det, ville det være umuligt for folk i området at få deres nattesøvn. Det ville også være umuligt at gå tur i skoven på grund af rågernes ekskrementer. Der vil altid være nogen, som er modstandere af, at vi skyder ungerne, men det er efter min mening, fordi de sidder hjemme i deres stuer langt fra rågekolonierne og ikke kan se det store billede af problemet, siger Martin Poulsen.

Råger er sociale fugle, der optræder i store flokke. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Den voksne råge blev for år tilbage fredet i hele EU.

- Dengang var der ikke ret mange råger i Danmark. Jeg kan se den udvikling i bestanden, at hvis vi ikke regulerede, ville rågerne bygge rede i hvert eneste træ og gøre det umuligt at færdes i de skovområder, de har udvalgt sig. Rågen er blevet en succeshistorie på linje med bramgåsen, konstaterer reguleringsjægeren.

Sammenlignet med andre sorte kragefugle er rågen ren i sit fødevalg. Den opsøger ikke skraldespande og ådsler, men lever primært af insekter, orme og frø. Måske derfor er den også en delikatesse for mennesker.

- Vi bruger skam de unger, vi skyder. Rågeunger i flødesovs, så bliver det ikke bedre. Brystkødet, som er det, vi spiser, kan man flå af med et snuptag, og så skal de ellers bare i gryden og ligge og boble i en times tid, så er der serveret, siger Martin Poulsen.