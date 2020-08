Race for Oceans vender tilbage

NORDJYLLAND:Sidste år havde Race for Oceans sin debut, og det gik så godt, at det vender tilbage i år.

Faktisk er det allerede begyndt, for fredag 31. juli startede årets Race for Oceans på Sylt og de efterfølgende 10 dage bevæger arrangementet sig op langs vestkysten til Skagen.

De sidste fem dage vil foregå i Nordjylland.

- Race for Oceans er en event, der henvender sig til alle med passion for havet. Formålet er at skabe fokus på den stigende plastikforurening i havene omkring os gennem en stafet fra Sylt til Skagen langs den jyske vestkyst, lyder det fra arrangørerne.

Konceptet består både af en sportsevent og et større antal strandrensninger, hvor en række eksperter samtidig vil fortælle om konsekvenserne af plastikforureningen i havene.

Der er strandrensninger i Nørre Vorupør og Klitmøller 5. august. I Hanstholm 6. august, og fredag 7. august er det på Blokhus Strand og Grønhøj Strand. Dagen efter Løkken Strand og Lønstrup Strand og 9. august på stranden ud for Skallerup Seaside Resort og nord for Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.

Til lands eller vands

Fællesskabet er i højsædet under sportseventen, hvor deltagerne hjælper hinanden med at flytte en depeche fra Sylt til Skagen over 10 dage.

Ruten på 456 kilometer er inddelt i 100 sektioner, hvor deltagerne enten løber eller går på stranden, eller flytter depechen til vands via SUP eller havkajak.

Initiativtager til eventen er Signe Simonsen, der har en stor forkærlighed for Vesterhavet. Hun er tidligere elite-svømmer samt den første danske kvinde i The 7 Continent Marathon Club.

- Første år var en kæmpe succes, og det er fantastisk, at det har været muligt at gentage begivenheden her i 2020. Det har været vigtigt i udviklingen af denne enestående event, at alle kan være med, uanset forudsætninger. Den stigende plastikforurening i havene omkring os er jo en ting, der vedrører os alle, hvorfor der også skal være noget for alle, siger Signe Simonsen.

Læs mere om Race for Oceans og de mange tiltag, der gennemføres på www.raceforoceans.org.Frey