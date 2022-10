Radikale er ude med boltsaksen: - Intet hegn i Nationalpark Thy

THY-MORS:De behøver ikke at påvirke hinanden, for de er enige. Men Steffen Helledie og Bo Fink stod fredag eftermiddag ude i Nationalpark Thy og trak inspiration ned i lungerne til at kunne overbevise deres parti, Radikale Venstre, om at indhegning af parken er en dårlig idé.

- I valgkampen er vi nødt til at se på de beslutninger, vi har implementeret og stået på mål for. Og der er det åbenlyst, at aftalen om at indhegne dele af Nationalpark Thy ser ud til at være skæv i forhold til de hensyn, der er lokalt. Jeg kan ikke nødvendigvis sige, at aftalen er forkert eller skal laves om, men den måde, man har håndteret borgerinddragelsen på lokalt, har slået fejl, og det skal vi lære af, siger Steffen Helledie, der er opstillet for de radikale i Aalborg Nord.

Han blev kontaktet af partiets Thy-Mors-veteran Bo Fink, Sundby Mors, som både har været politiker og er cand. scient. i geografi. I over et år har Fink kæmpet for at få ændret aftalen om at indhegne dele af de fem nationalparker for at kunne udsætte og holde på store dyr som heste med henblik på afgræsning. Han gik imod hovedkraften bag Den Danske Naturindikator. seniorforsker Rasmus Ejrnæs, der har støbt kugle for regeringsprojektet om indhegning.

I september 2021 sagde Bo Fink til Nordjyske:

- Rasmus Ejrnæs har jo betegnet nationalparkerne som mediestunts uden reel naturværdi. I stedet vil han have naturnationalparker, som regeringen jo også lægger op til. Men lad os nu lige spise brød til. Naturstyrelsen har foreslået at gøre Hanstholm Vildtreservat og Vilsbøl og Tved plantager til naturnationalparker. Men får vi mere natur ved at beskytte noget, som i forvejen har en toptilstand? Det vil koste millioner, hvis de områder skal hegnes ind, og de penge kunne bruges meget bedre på at fremme de projekter, som den nuværende nationalpark har i støbeskeen med at lave korridorer til fauna og flora, sagde Bo Fink.

Det synspunkt har vundet genklang hos Steffen Helledie:

- Det er nærliggende at kigge på, om man i Thy og måske også i Rold Skov skal lade processen gå om. Tænke det igennem en gang til med en langt højere grad af borgerinddragelse. Bo og jeg skal i dag tale om, hvordan man kan lave den proces, så beboerne i området får en langt højere grad af medbestemmelse. Det vil formodentlig resultere i, at man lokalt ikke ønsker indhegning, og så må vi se på, om det kan lade sig gøre, siger Svend Helledie.

Foreløbig vil de to lægge sig i selen for at flytte deres eget parti i sagen.

- Det bliver nødvendigt for at kunne flytte noget. Jeg har selvfølgelig bemærket det synspunkt, at de nuværende nationalparker ikke er vild natur, men jeg er også af den opfattelse, at den slags løsninger, som aftalen lægger op til, skal fungere i virkeligheden. Selvfølgelig skal vi have mere biodiversitet, og selvfølgelig skal lytte til biologernes ekspertise, men vi bliver også nødt til at lave løsninger, der fungerer lokalt, siger den radikale kandidat til folketingsvalget 1. november.