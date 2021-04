Ramt af restriktioner: Trods aflysninger blev underskuddet ikke stort

THISTED:Thisted Musikteaters bestyrelse har netop godkendt regnskabet for 2020 og på trods af voldsomme udfordringer med hele og delvise nedlukninger som følge af pandemien, er det lykkedes at levere et fornuftigt regnskab, vurderer Chris Poulsen, formand for teatret.

Underskuddet blev på 11.112 kroner.

- Set over de seneste fem år har vi alle årene leveret pæne regnskaber i balance. Huset har en kassebeholdning på 190.000 kroner og er gældfrit. Sidste år blev der investeret i et nyt moderne lydanlæg som fungerer glimrende til foredrag og møder samt mindre shows og koncerter, oplyser formanden.

2021 bliver præget af ombygninger og renoveringer i begge ender af Musikteatret. Scenen får monteret nye sikre elektriske hejse, der vil lette arbejdsgangen ved koncerter og forestillinger. Hovedindgangen mod Kr. Kolds Plads og Håndværkertorv bliver også renoveret og bliver en del af den nye Fjordpassage, der forbinder havn og midtby. Begge projekter laves i tæt samarbejde med Thisted kommune.

- Vi kan glæde os over, at Spillestedet Thy har fået fire år mere som regionalt spillested med Musikteatret som en af scenerne til store rytmiske koncerter. Limfjordsteatret er nyt egnsteater i Thisted kommune og har base i teaterhuset på Frederikstorv, men vil også lægge nogle større forestillinger i Musikteatret og således får teatergenren et løft, siger Chris Poulsen og fortsætter:

- Helt generelt går det rigtig godt for Musikteatret, selv om coronaen stadig plager. Vi satser på genåbning i maj måned, og der ligger mange store spændende koncerter, forestillinger samt andre events, der venter på at blive sat op i salen og på den store scene.