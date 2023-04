Randi elsker at være sygeplejerske: - Vi skal passe på, at nyansatte ikke skræmmes væk

THISTED:Mange nyuddannede sygeplejersker får et chok, når de bliver kastet ud i arbejdslivet på en travl afdeling. En del vælger simpelthen at droppe faget. Det er virkelig bekymrende, mener sygeplejerske Randi Ellegaard Christensen, der har sat sig for at undersøge, hvordan nyansatte sygeplejersker oplever den modtagelse de får.

- Jeg elsker at være sygeplejerske, og jeg brænder sådan for at få oplært nogle, så de også kommer til at være glade for faget. Det er jo derfor, jeg har lavet det her, siger hun med henvisning til det diplomprojekt, hun afleverede og fik godkendt sidste forår. Her har hun blandt andet interviewet fire nyansatte sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital Thisted og hun har set på, hvordan de oplever oplæringen og den vejledning, de får.

Resultaterne præsenterede hun for nyligt på en plakat ved dette års Landskonference for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning. Her blev hun tildelt en delt førsteplads.

- Det var posteren, man præmierede, men jeg tænker, at det også har noget at gøre med indholdet. Det er et vældig relevant emne lige nu i forhold til sygeplejerskemangel, og at folk stopper, siger hun.

Brænder for de nyuddannede

Randi Ellegaard Christensen, der bor i Thisted, har været sygeplejerske i 27 år, og langt hovedparten af tiden har hun arbejdet på byens sygehus. Her har hun siden 2009 været ansat på intensivafdelingen.

Ud over sin videreuddannelse som intensivsygeplejerske, som hun tog i 2013-15, har hun i årene 2018 til 2022 taget en sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Det var i den forbindelse, hun lavede projektet om nyansatte sygeplejerskers oplevelse af oplæring.

- Oppe på min afdeling har jeg en UU-stilling, som står for undervisning og uddannelse. Derfor havde jeg lyst til at udvide mine kompetencer inden for det pædagogiske. Jeg vil blandt andet gerne bruge uddannelsen til at undervise de nyuddannede sygeplejersker, for det er dem, jeg brænder for, fastslår Randi Ellegaard Christensen og fortsætter:

- Sygeplejeuddannelsen er en god uddannelse, men det er en generalistuddannelse, og når du kommer ud som sygeplejerske på en specialafdeling, skal du læres op der. Det handler faktisk ikke kun om nyuddannede, men også om nyansatte, for selv om man har været ude i hjemmeplejen et år eller to, så er det stadig en forskel at komme ind på sygehuset. Så alle har brug for at blive taget sig af og få noget oplæring, fastslår hun.

Posteren, som Randi Ellegaard Christensen blev præmieret for, hænger nu på væggen i intensivafsnittet på sygehuset i Thisted. Foto: Bo Lehm

Store forskelle

Randi Ellegaard Christensen erkender, at hun næppe fortæller noget, som folk ikke allerede ved, for problemet er velkendt. Særlige introforløb for nyuddannede sygeplejersker er noget, man har fokus på på de fleste hospitaler, også i Thisted.

- Der er i hele Region Nordjylland noget, der hedder Godt fra Start, og som er for nyuddannede sygeplejersker. Det er et virkelig godt program, men i forbindelse med mit diplomprojekt fandt jeg desværre ud af, at på grund af travlhed er det meget forskelligt fra den ene afdeling til den anden, hvordan det rent faktisk foregår, siger hun.

En af de sygeplejersker, Randi Ellegaard Christensen interviewede, havde fået at vide, at der ikke var ressourcer til, at hun kunne få en rigtig oplæringsperiode, mens en anden følte sig klar til jobbet efter at have fået lov at være uden for normeringen den første måned.

En af konklusionerne i diplomprojektet var, at oplæringen skal struktureres og prioriteres.

- Det er så godt givet ud at bruge de ressourcer fra starten, fastslår sygeplejersken.

Den gode start

Kollegaer og vejleder har også kæmpe betydning for, om den nyansatte får en god start i jobbet.

- De vil gerne have en vejleder, der er tæt på dem, fortæller de. En vejleder giver noget tryghed, men i en travl hverdag så kræver det, at man prioriterer, at der er en ny her, og hun skal holdes i hånden, siger Randi Ellegaard Christensen og tilføjer:

- Vi er nødt til at passe på dem, for ellers stopper de igen. Rigtig mange stopper, fordi de bliver kastet ud i noget, de simpelthen ikke kan bunde i. Så vi er nødt til at tage godt imod dem og have et net under dem.

Endelig understreger sygeplejersken vigtigheden af at have et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man føler sig tryg og tør spørge, når der er noget, man er usikker på.

- Det handler også om patientsikkerhed, skal vi huske. Dem, jeg interviewede, sagde alle, at de godt tør spørge, og at de føler sig taget godt imod af kollegaerne. Så det er strukturen, tiden og prioriteringen, der er problemet, konstaterer Randi Ellegaard Christensen.

- Jeg havde altid sagt, at jeg ikke skulle arbejde på sygehuset. Men nu skal jeg aldrig væk, fastslår sygeplejerske Sabina V. Poulsen, der blev ansat på intensivafsnittet for to år siden. Hun synes, at hun har fået en god oplæring. Social- og sundhedsassistentelev Line Christensen (th.) føler også, at hun lærer utrolig meget på afdelingen. Foto: Bo Lehm

Vil aldrig væk

Mens hun står og fortæller om sit projekt oppe på gangen i intensivafsnittet, giver en af hendes kolleger, Sabina V. Poulsen, sit besyv med. Hun blev færdiguddannet sygeplejerske for to år siden og er nu tilknyttet de fem medicinske senge på intensivafdelingen.

- Jeg havde altid sagt, at jeg ikke skulle arbejde på sygehuset, for jeg gider ikke det stress og jag. Så var jeg på intensivafdelingen i praktik og blev ansat her efter endt uddannelse. Nu skal jeg aldrig væk. Jeg har planer om at blive her lang tid endnu, siger hun med et stort smil.

Sabina V. Poulsen er enig med Randi Ellegaard Christensen i, at det er vigtigt at bruge tid på at lære folk ordentligt op.

- Det synes jeg, der har været tid til her på afdelingen, siger hun.