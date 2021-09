Ransagning gav gevinst: 24-årig havde narko, våben og tyvekoster derhjemme

THISTED:Kl. 16:30 torsdag eftermiddag slog politiet til mod en adresse på Møllevej i Thisted.

Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

I huset bor en 24-årig mand, der snart viste sig ikke at have rent mel i posen. Politiet fandt 0,96 gram hashmix, to gram amfetamin og et antal beroligende "Rivotril" piller. For det kunne han inkassere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Derudover havde manden en signalpistol på adressen, hvilket politiet kvitterede for med en sigtelse for overtrædelse af våbenloven.

Endelig fandt politiet frem til nogle tyvekoster på adressen. Kosterne stammer fra et indbrud i Skovgade sidste weekend, hvor der blev stjålet blandt andet et golfsæt, en pc af mærket HP, en kaffemaskine og nogle whiskyglas.