Rasmus fik sin virtuelle identitet misbrugt: - Jeg kunne ikke sove om natten

THISTED:- Jeg synes, det er helt surrealistisk, at folk kan finde på sådan noget. Og jeg havde ikke regnet med, at det kunne ske for mig.

Sådan siger 19-årige Rasmus Kristoffersen fra Thisted, efter han for en uge siden blev klar over, at nogen har kopieret hans profil på Facebook og snydt folk for penge.

Rasmus Kristoffersen har ikke selv set den falske profil, men er af flere blevet fortalt, at der eksempelvis er angivet samme skole, som den han gik på, og at der skulle være nogle identiske opslag.

Personen eller personerne bag den falske profil har solgt brugte mærkevarer, eksempelvis tøj, sko og punge, på forskellige Facebook-sider og bedt om at få sat pengene ind på en konto, men varerne er ikke blevet sendt til køberne.

”Eftersøgt” i grupper

Rasmus Kristoffersen har fået at vide af flere af køberne, at de er blevet blokeret af den falske profil, og derfor har de taget kontakt til Rasmus Kristoffersen i den tro, at det var ham, der stod bag.

Den 19-årige thybo fik sig en slem forskrækkelse, da han fandt ud af, at nogen har lavet en falsk profil på Facebook i hans navn. Foto: Peter Mørk

På kort tid modtog han beskeder fra over 100 personer, fortæller han. Også hans familiemedlemmer blev kontaktet, og han blev ”eftersøgt” af købere i lokale Facebook-grupper.

Til at starte med vidste Rasmus Kristoffersen ikke, at der var tale om en falsk profil, og han gik derfor i panik over de mange beskeder.

- Det var meget overvældende, og jeg kunne ikke rigtigt forstå det. Jeg kunne ikke sove om natten, og jeg tænkte på det hele tiden, siger Rasmus Kristoffersen, der til daglig arbejder som vikar i en børnehave.

Da han blev klar over, at nogen havde misbrugt hans identitet, meldte han det til politiet, som anbefalede ham at lave et opslag på Facebook om, at det ikke var ham, der snød folk for penge.

Rasmus Kristoffersen har slået et opslag op på Facebook, hvor han skriver, at det ikke er ham, som prøver at snyde folk for penge. Udover sin egen profil har han også slået det op i forskellige tøjsalgsgrupper, blandt andet i "Fashionmarked-Danmark", som har over 84.000 medlemmer. Foto: Peter Mørk

Opslaget er delt over 200 gange, også af mange i eksempelvis Aalborg og Aarhus, som han ikke kender.

Situationen er faldet til ro

- Det er heldigvis faldet til ro nu, og jeg føler, der er styr på det, efter jeg har meldt det til politiet. Men det har været hårdt, og jeg var selvfølgelig bange for, at folk troede, det var mig, der havde snydt dem, siger Rasmus Kristoffersen.

De mange gange, hans opslag er blevet delt, giver den unge thybo grund til at tro, at folk tror på ham, og heldigvis har de mange beskeder fra købere også været i en ordentlig tone.

- Jeg er ikke blevet truet eller noget i den retning, men jeg tror, at de selvfølgelig har følt sig frustrerede, siger Rasmus Kristoffersen, der råder folk til at tale med nogen om det, hvis man står i en ligende situation.