Rasmus skaber oplevelser: Natur og bølger grundlag for ny forretning

VORUPØR:- Vi vil gerne dele nogen af de ting vi selv holder af, havet, vinden og naturen på Vestkysten - og kan vi dele dem med skoler og institutioner, virksomheder eller med familier, som bare vil prøve noget helt andet, så er vi faktisk godt på vej.

Det siger Rasmus Simonsen, partner og projektleder i Vestkyst Adventure, et nyt initiativ, som skal udfolde sig et sted på en bane, hvor der både er plads til oplevelsesturisme, kursusvirksomhed, teambuilding og undervisning.

Efter knap et års forberedelser og godt et par måneders arbejde for at få de sidste ting på plads, er Vestkyst Adventures nu gået ud som udbyder af skræddersyede oplevelser ved Vestkysten, skræddersyet til kundernes ønsker og behov - og for en stor del af aktiviteternes vedkommende med afsæt i Cold Hawaii og naturen i Nationalpark Thy.

Sammen med sine partnere, som blandt andet laver surfrejser i virksomheden Nordic Surf Travel og er aktive i WestWind-surfbutikkerne, er det nu op til Rasmus Simonsen at få gang i forretningen Vestkyst Adventures. Det sker med afsæt fra sit kontor i kontorfællesskabet Silicon VØ i Vorupør.

- Det hele udspringer af Nordic Surf Travel, NST. Det er et rejsebureau, der laver surfrejser. Under corona-nedlukningen var det umuligt, så jeg startede et vinduespudserfirma, fortæller Rasmus Simonsen, som nu har sluppet vinduespudsegrejet for at koncentrere sig om Vestkyst Adventure.

- Det handler om at være klar i spyttet. Nogle af de kundegrupper, vi skal have i tale, kunne ikke drømme om at tage kontakt til et firma som NST, fordi de signalerer en ting: Surf. Vestkyst Adventures kan også arrangere surfaktiviteter, men også en hel masse andet - lige fra vandreture til teambuilding og mountainbiketure og alle mulige andre aktiviteter, som kan spindes sammen alt efter, hvad vores kunder ønsker.

Cold Hawaii er forbundet med surf, men det er ikke nødvendigvis en del af pakken, når Vestkyst adventures pakker oplevelser med afsæt i natur, hav og bølger i Thy. Arkivfoto: Martél Andersen

Rasmus Simonsen forklarer, at det handler om at "have flere heste at spille på" og trække på de ressourcer, der er tilgængeligt lokalt. Både når det gælder adgang til det udstyr, der skal bruges alt afhængig af aktivitet og til folk i lokalområdet med viden og kompetencer på de områder, der interesserer kunderne til en aktivitet.

- Lige nu er vi i opstarten, men den får fuld gas, og drømmen for mig er, at jeg kommer til at leve af det her, siger Rasmus Simonsen.

De første forsøg med konceptet er gjort. Ganske var skræddersyede arrangementer for efterskoler og højskoler, ligesom der er lavet arrangementer for gymnasieklasser.

- Når vi for alvor kommer i gang, tænker jeg i arrangementer for grupper op til 50 personer. Det kan være virksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner eller andre. De kommer med nogle ønsker til det, de vil opleve med afsæt i den natur, der giver os så mange muligheder i Thy. Jeg skal så være bindeleddet, der faciliterer det hele og skaber den ramme, tingene afvikles i, siger Rasmus Simonsen.

Når det er muligt, skyldes det samarbejdsrelationer, forklarer han.

- Relationerne er der. Både til de, der kan levere udstyr og til de, der har en særlig viden eller nogle kompetencer, vi kan bruge og som gør det muligt at lave en pakke med det helt rigtige indhold. Vi skal vide, hvad vores kunder vil have, så kobler vi ressourcerne på, siger Simon Rasmussen og tilføjer, at en af ressourcerne er WestWind.

- Det er et kendt navn, og det giver tyngde, siger han.

Ressourcerne gælder også på overnatningskapacitet. Den findes også lokalt.

- I Thy har Nystrup Camping og Vigsø Feriecenter kapacitet til at tage grupper på op til 80 personer, så området har den nødvendige kapacitet - også til at håndtere endnu større grupper. Men nu skal vi i gang med afsæt i den natur, det hele udspringer af, siger Rasmus Simonsen.