Rasmus skal tale udsatte unges sag i Folketinget

THISTED:- Yes, mand! Jeg får næsten tårer i øjnene. Det er så vigtigt!

25-årige Rasmus Søndergaard kan slet ikke skjule sin begejstring, da en mail tirsdag eftermiddag tikker ind i hans indbakke, netop som han sidder og taler i telefon med Nordjyske. I mailen står der, at han og andre unge fra det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet kan få foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg 21. februar.

Skiftesporet er et af flere tilbud i Thisted Kommune, der rammes af, at jobcentrene landet over skal finde store millionbesparelser for at finansiere Arne-pensionen. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen blev besluttet af partierne bag aftalen om den tidlige pension, og for Thisted Kommunes vedkommende betyder det, at der i år skal findes en besparelse på cirka 5,6 millioner kroner på jobcentrets område.

Som tidligere omtalt i Nordjyske har jobcentret meddelt, at man stopper samarbejdet med blandt andet Skiftesporet og Enggården, som begge er tilbud til udsatte borgere. Hvad der så skal ske med de unge, der er tilknyttet Skiftesporet, er ikke afklaret endnu.

Da meldingen fra jobcentret kom, tog Rasmus Søndergaard initiativ til at iværksætte en underskriftindsamling, og han håbede også at kunne råbe folketingspolitikerne op. Det er nu lykkedes.

- Mandag kom jeg igennem til Christiansborg, hvor jeg havde en lang samtale med Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Hun ville hjælpe med, at vi kan få foretræde for beskæftigelsesudvalget og socialudvalget i Folketinget, fortæller han i telefonen og afbryder så begejstret sig selv:

- Hey, hey, hey, jeg har lige fået en ny mail derindefra. Den er lige kommet, og der står, at udvalget kan tilbyde os foretræde tirsdag 21. februar. De skriver, at vi godt kan sætte kryds i kalenderen.

Rasmus Søndergaard har ikke opgivet håbet om, at der kan ændres på beslutningen om at spare på indsatsen over for de sårbare unge. Foreløbigt har underskriftindsamlingen "Bevar unges tilbud i job og uddannelse" fået 81 underskrifter på nettet.