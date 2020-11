Realdania skyder en million kroner i gammel købmandsgård

LILDSTRAND:Kreativitetshuset i Lildstrand er et af de 18 nye projekter, som får støtte via Realdanias kampagne Underværker. Det blev offentliggjort fredag. Projektet får hele én million kroner.

Pengene skal gå til en renovering af den gamle købmandsgård, som foreningen Kreativitetshuset for nyligt har købt. Budgettet for renoveringen er på 1,7 millioner kroner.

Visionen er at omdanne huset til et kreativt og rekreativt samlingspunkt for lokale kunstnere med åbne værksteder for borgere, turister og fritidsfolk, og med fem overnatningspladser til gæster i Lildstrand og en kunstnerbolig.

Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand blev etableret i foråret 2018 og har således arbejdet på projektet i mere end to år. Foreningen har cirka 110 medlemmer. I ansøgningen til Underværker fremhæves det, at frivillige varetager opgaver som arkitekt, advokat, revisor, projekt- og byggestyring, markedsføring, fundraising og indgår i renoveringsarbejde. Frivillige vil stå for drift og konceptudvikling. Der er solgt folkeaktier for 179.000 kr., hvilket repræsenterer 79 hustande.

Thisted Kommune har bidraget med 300.000 kroner, Lokale- og Anlægsfonden med 200.000 kroner, lokale sponsorer med andre 200.000 kroner. Foreningen samarbejder med Frøstrup Borgerforening og de øvrige borgerforeninger i Hannæs-Østerild området.