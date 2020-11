Redningsaktion ved molen i Vorupør: Fem redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

VORUPØR:En blæsende søndag i februar i år var en midtjysk familie på tre taget på tur til Vorupør. Der var varsel om stormvejr, og det ville familien gerne opleve på nærmeste hold.

Oplevelsen af naturkræfterne blev dog for meget af det gode, da familien vovede sig ud på molen i Vorupør. En brodsø skyllede både den 41-årige kvinde og hendes otte-årige søn ned fra molen. Manden klarede frisag, men var ude af stand til at komme sin kone og søn til assistance.

Molen ved Vorupør er ikke et sted at opholde sig, når det - som 9. februar i år - trækker op til storm. Billedet her er dog taget under et tidligere blæsevejr i Vorupør. Arkivfoto: Bo Lehm

Kystredningstjenesten i Vorupør blev alarmeret, og takket være en holdindsats fra fem af redningsstationens frivillige slap både mor og søn uskadte fra besøget på molen.

Kystredningstjenesten er en del af forsvaret, og forsvarsminister Trine Bramsen belønner nu de fem redningsmænd, Knud Andersen, Anders Christian Thomsen, Eric Andersen, Ulrich Korsgaard Thomsen og Nicolai Rimmer Olesen. De modtager alle Forsvarsministerens Medalje, der hvert år tildeles folk, der har ydet en "anerkendelsesværdig indsats".

- Der var tale om meget farligt vejr, og der var i høj grad risiko for deres eget liv. Alligevel tøvede de ikke, og det fortjener en særlig anerkendelse, siger forsvarsminister Trine Bramsen. Arkivfoto: Keld Navntoft

Skiller sig ud

- Det har været virkelig mange indstillinger i år, men jeg synes holdet her skiller sig ved at have ydet en helt, helt særlig indsats, som har reddet en mor og et barn, siger Trine Bramsen til NORDJYSKE.

- Det understreger det engagement, som bliver ydet i beredskabet, hvor man sætter sig selv til side og har fokus på opgaven, der skal løses. Her var der tale om meget farligt vejr, og der var i høj grad risiko for deres eget liv. Alligevel tøvede de ikke, og det fortjener en særlig anerkendelse, fortæller forsvarsministeren - der også understreger, at det var en holdindsats, som ingen havde kunnet løse alene.

Ulrich Korsgaard Thomsen, Knud Andersen, Anders Christian Thomsen, Nicolai Rimmer Olesen og Eric Andersen foran porten til redningsstationen i Vorupør. Foto Claus Søndberg

De fem, der alle er frivillige redningsmænd i Kystredningstjenesten med andet arbejde ved siden af, er naturligvis glade for hæderen.

- Man bliver stolt over det, og det er da en anerkendelse. Men at vi skulle have en medalje, det er ikke noget vi har gået og spekuleret på, siger Knud Andersen, der er bådfører på redningsstationen, mens de øvrige fire har titel af bådmænd.

Uden hjelme eller liner

Hverken den store motorredningsbåd eller nogen af redningsstationens andre fartøjer på kom dog i vandet den søndag. For at redde mor og søn op bevægede de fem sig ud på molen - med fare for selv at blive taget af en brodsø.

Det var der faktisk også to af redningsmændene, der blev. En af dem, Anders Christian Thomsen, slog ryggen og hovedet og måtte en tur på skadestuen. Men heldigvis var han ikke kommet alvorligt til skade.

Ingen af de fem havde nået at iføre sig deres hjelme. I dag er de enige om, at det nok havde været en god idé at have haft dem på.

Ligeledes kunne de godt have brugt at kunne gøre sig fast til molen med en line, der - modsat hjelmene - ikke er en del af redningsstationens udstyr. Men hvad det angår, bliver der arbejdet på en løsning, så bl. a. redningsstationen i Vorupør i fremtiden vil være bedre rustet til også den slags opgaver, oplyser chefen for Kystredningstjenesten, Tim Lillelund.

Overrækkelsen må vente

Forsvarsministerens medalje bliver normalt overrakt af ministeren personligt ved en ceremoni i forsvarsministeriet. For de fem fra Vorupør er denne festlighed udskudt på grund af corona-epidemien. Men de glæder sig til på et tidspunkt at kunne komme af sted, hilse på ministeren - og få beviset på hæderen:

- For mit vedkommende handler det ikke så meget om den der femkrone, siger Knud Andersen om medaljen:

- Det, der betyder noget, er at komme derover. At se giraffen og ministeriet...