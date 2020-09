Redningsaktion ved Thisted afblæst: To padlere fundet i god behold

Opdateret kl. 17.22 efter redningsaktionen var blevet afblæst

THISTED:Lørdag eftermiddag blev der sat en redningsaktion i gang på vandet ud for Thisted, efter to standup padlere var set langt ud på fjorden.

Det var borgere, der fra Thisted Campingplads så de to padler, der på et tidspunkt forsvandt ud af syne i tågen. Borgerne blev bekymret og slog alarm, fortæller indsatsleder Nicolai Kanstrup, Nordjyllands Beredskab.

En båd fra station Thisted og en båd fra Beredskabsstyrelsen blev i vandet for at lede efter de to padlere, ligesom en redningsbååde fra Vorupør også blev sat ind i aktionen.

Redningsaktionen kunne dog hurtigt afblæses, da politiet fik kontakt til to standup padlere ved Thy Cabelpark.

Det viste sig, at være de to padlere, som man ledte efter, og at de ikke havde været i nød, men selv var gået i land, fortæller indsatslederen.