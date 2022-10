Redningshelikopter blev på jorden - men så kom der endnu en alarm

NØRRE VORUPØR: Der blev trykket på den store alarmknap søndag kort før middag, da en tysk surfer blev meldt i nød i havet ud for Nørre Vorupør.

Steffen Lund, vagthavende officer ved Joint Rescue and Coordination Center (JRCC), som koordinerer redningsaktioner til søs, havde allerede bedt besætningen på en af Forsvarets redningshelikoptere om at sætte kursen mod den jyske vestkyst, men forinden havde lokale redningsfolk handlet hurtigt ved at sætte deres hurtige RIB-båd i vandet og komme den nødstedte surfer til undsætning.

- Han var vel en kilometer ude, da vi nåede ud til ham, fortæller Benny Bak, leder af kystredningsstationen i Nørre Vorupør.

Derfor blev JRCC kontaktet med besked om at lade helikopteren blive på jorden.

- Den koster trods alt 80.000 kroner i timen at holde flyvende, konstaterer Benny Bak.

Benny Bak, leder af kystredningsstationen i Nørre Vorupør. Arkivfoto: Bo Lehm

Da hans folk havde fået den tyske surfer i land, sejlede de endnu engang ud - denne gang for at samle surferens sejl op også.

- Det skal vi have ind - ellers ringer folk bare igen om en halv time, forklarer Benny Bak.

Søndag er der rigtigt mange surfere samlet på stranden ved Nørre Vorupør - ifølge Benny Bak omkring 50-60 stykker.

Kort efter at den tyske surfer var kommet i land og assistancen fra redningshelikopteren var afblæst, fik redningsstationen et nyt opkald om, at endnu en surfer havde problemer ude på havet.

Da var de lokale redningsfolk sejlet ud efter den tyske surfers materiel, og på vejen ind kunne de så starte en ny eftersøgning.

Den blev dog hurtigt afblæst.

- Vi har begge surfere inde på stranden, understreger Benny Bak.