Redningsmand fik fartbøde på vej til udrykning: Borgere støtter ham med stort beløb

HANSTHOLM:Hundredvis af borgere i Hanstholm og andre steder har vist deres opbakning til den deltidsansatte redningsmand Jonas Kjær ved at støtte en privat indsamling, der skal hjælpe ham til at betale den fartbøde, han fik, da han i slutningen af november var på vej til redningsstationen i forbindelse med en udrykning.

Her blev Jonas Kjær nemlig stoppet af politiet for at køre for stærkt, og han står til en fartbøde på 5300 kroner og skal op til en ny køreprøve og teoriprøve. Betjenten insisterede på at skrive færdig, inden han lod Jonas Kjær gå, hvilket forsinkede redningsaktionen fem minutter.

Inde på den private Facebookgruppe Hanstholm.nu var der en glødende debat, og folk var enige om, at man burde hjælpe.

- Når det gælder liv, så er vi enige om i byen, at det er vigtigere end alt andet, fastslår Jørgen Jespersen, der påtog sig at stå for en indsamling.

- Flere skrev, at hvis jeg startede sådan en indsamling, så ville de alle sammen støtte op. Og det er virkelig imponerende. Hele 160 mennesker har doneret et beløb, fortæller han, der selv er lidt overrasket over den store opbakning.

Han startede indsamlingen onsdag aften og meldte tidligt ud, at den ville løbe frem til søndag aften. Da var der samlet 15.800 kroner ind, som han tog hen og overrakte Jonas Kjær

- Det var han glad for, fastslår Jørgen Jespersen og tilføjer:

- Som han sagde, så var det ikke, fordi han ville have noget ud af det. Han ville jo bare redde liv. Hvis der bliver noget til overs, så vil det blive brugt til et åbent hus på redningsstationen.