Redningsstation mangler folk: Vores bemanding er gået fra skidt til elendig

HANSTHOLM:Med en alder på 43 år er redningsbåden C.B Claudi med en motor og en skrue ingen årsunge. Men bådens alder er langt fra den eneste bekymring for Morten Olsen, leder af redningsstationen i Hanstholm, for båden sejler ingen steder uden en besætning på mindst fire og helst seks mand. Og lige nu mangler kystredningsstationen i den grad mandskab.

- I løbet af det seneste halve år er vores bemandingssituation gået fra at være skidt til nu helt elendig, siger Morten Olsen med tanke for, at stationens beredskab er helt afhængig af frivillige, der hurtigt kan træde til og bistå stationens fire fastansatte redningsfolk, når uheldet er ude. Og "hurtigt" skal tages bogstaveligt. Fra redningsstationen alarmeres, må der højest gå 15 minutter, før trosserne er kastet, og redningsbåden er på vej ud af havnen.

Ud over de fire fastansatte, Morten Olsen er den ene, er stationen på papiret normeret til at have otte mand til rådighed som supplement til den faste bemanding.

- Lige nu har vi fem, men det har vi alligevel ikke. Tre af dem er arbejdsmæssigt forhindret i at stå til rådighed, og så er vi nede på to, som er klar til at rykke ud og være redningsfolk, siger Morten Olsen og tilføjer, at når det trods den udfordrede bemandingssituation er lykkes at få tingene til at fungere, så er der kun en forklaring.

- Når vi er kaldt ud, har vi hidtil leveret varen, men vi frygter den situation, hvor det ikke lykkes, siger Morten Olsen.

C.B Claudi er 43 år gammel og kræver en besætning på mindst fire mand - og helst seks - når den er på opgave. Arkivfoto: Ole Iversen

I næste uge gøres endnu et forsøg på at skaffe frivillige redningsfolk. I samarbejde med InterForce, Hanstholm Havn og Thy Erhvervsforum vil Kystredningstjeneste forsøge at sætte ord på situationen, ikke mindst overfor de arbejdsgivere, som skal acceptere, at en medarbejder, som er frivillig redningsmand, pludselig smutter fra arbejdspladsen, fordi han skal ud med redningsbåden.

- Arbejdsgivernes accept er vigtig, men vi må også forholde os til, at virksomhederne i dag ikke har flere medarbejdere end nødvendigt for, at produktionen kan køre, og det kan være svært, hvis en medarbejder pludselig smutter, siger Morten Olsen.

Et andet problem er, at stadig flere virksomheder på havnen - ikke mindst håndværksvirksomheder - udfører arbejde udenbys, så deres medarbejdere har sværere ved at stå til rådighed end for år tilbage.

- Og så er der også forholdet til familien. Det kan være svært at forene en rådighedsvagt i weekenden med familiens ønsker om at komme på udflugt, siger Morten Olsen.

Stationslederen erkender, at der kun er en vej ud af bemandingsproblemet. Der skal sættes ord på. Igen.

- Redningsstationen i Hanstholm kan ikke opretholde beredskabet alene med fire fastansatte. Manglen på frivillige kan være et argument for at få flere fastansatte, en mulighed som tidligere har været nævnt. Men indtil vi får løst bemandingsproblemet, kan vi bare håbe, at vi undgår situationer, hvor vi ikke kan komme til assistance, siger Morten Olsen.

Han peger på, at der med det nuværende antal frivillige kan opstå en situation, hvor der ikke er mandskab nok til at sende C.B. Claudi ud.

- Realistisk har vi, som det ser ud nu, mulighed for at rykke ud med vores lette redningsbåd 24/7. Den kan sejles af to mand, men nu er det sommer og opstår der en situation med strandgæster i nød, vi som regel komme til undsætning både med en båd fra vandsiden og med vores redningskøretøj fra kysten , men det kan det være svært at finde mandskab til.

Morten Olsen tilføjer, at C.B. Claudi lige nu er den eneste "store" redningsbåd til at dække strækningen mellem Hanstholm og Hvide Sande. Redningsbåden i Thorsminde er lagt op på grund af alder og båden i Thyborøn er ramt af tæringsskader.

- Ser vi den anden vej er der en let redningsbåd i Thorupstrand, men vi skal op til Hirtshals, før vi finder den næste store redningsbåd, så er der brug for assistance, der kræver større grej, så skal 43 år gamle C.B. Claudi dække et pænt stort område, siger Morten Olsen.