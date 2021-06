Regeringen vil lagre CO2 i havbunden: Det kan give nye jobs på land, mener havnechef

HANSTHOLM:Et område på havbunden 25-30 kilometer ud for Hanstholm er et af de steder, der kan komme i spil til mulig fremtidig CO2-lagring. Partierne i Folketinget har netop i dag, torsdag, taget fat på forhandlingerne om en strategi for fangst og lagring af CO2 i undergrunden.

Regeringen vil starte processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025, fremgår det af en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Desuden vil regeringen afsætte 210 millioner kroner til at GEUS kan lave undersøgelser af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund. Det kræver nemlig en særlig sammensætning af strukturer i undergrunden.

Det er her, området ud for Hanstholm kan vise sig brugbart.

- Bliver det en realitet, vil det langt fra kun være gavnligt for klimaet, men også åbne op for en masse nye muligheder for grøn vækst og udvikling på Hanstholm Havn, der netop har afsluttet en stor udvidelse af havnearealet, udtaler Niels Skeby, havnedirektør på Hanstholm Havn, i en pressemeddelelse fra Thisted Kommune. Han fortsætter:

- Vi er trukket i tøjet til en helt ny epoke, hvor havnens stærke position inden for fiskeri vil få følgeskab af grøn energi som havnens næste store vækstdynamo. Derfor ser vi et meget stort potentiale i at agere service- og logistikhavn for aktiviteter forbundet med CO2-lagring i havbunden ud for Hanstholm.

Havnedirektøren er ikke i tvivl om, at en sådan aktivitet vil skabe mere industri på havnen og flere lokale arbejdspladser.

Hanstholm Havn

Ifølge pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser analyser fra GEUS, at der er plads til at lagre mellem 12 og 22 milliarder ton CO2 i den danske undergrund. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger. Regeringen vil arbejde for at muliggøre transport af CO2 over landegrænser, så Danmark på sigt eventuelt kan lagre andre landes CO2.

Forhandlingerne om CO2-fangst og lagring vil fortsætte i Folketinget efter sommerferien.