Rejsearrangør undrer sig: - Hvorfor køre til Polen for at hente ukrainere, når de bare kan tage toget?

THISTED: - Når man nogle gange læser, at folk kører flere tusinde kilometer til Polen for at hente ukrainske flygtninge til Danmark, er det lidt fjollet. Togene kører alligevel.

Det siger Ulrich Albrechtsen, der er medindehaver af firmaet Togrejse.dk, der sælger togrejser til hele Europa.

"Der er nu tre gratis forbindelser hver dag fra den polske grænseby Przemysl og til Danmark. Alle togselskaber har givet sit tilsagn til at medtage alle ukrainere!" gjorde han mandag opmærksom på i et opslag på Facebook. Her havde han også beskrevet køreplanerne for forbindelserne til henholdsvis Fredericia via Hamborg og til Ystad via færge fra Swinoujscie.

Både Polen, Tyskland og Danmark har i forvejen givet tilsagn om, at ukrainske flygtninge kan rejse gratis med tog, og Polferries fulgte, ifølge Ulrich Albrechtsen, trop i slutningen af sidste uge.

- Det var vores polske samarbejdspartner, der skrev til os, om det ikke kunne være interessant at gøre opmærksom på, at vi har gode togforbindelser i Europa, der kan tage alle med, i stedet for at folk kører af sted i privatbiler. Der er altså noget, der kører i forvejen, siger Ulrich Albrechtsen.

Han fremhæver, at der er ganske god plads i togene.

- Ukrainere kan bare hoppe på, og de vil blive hjulpet hele vejen. Det eneste, det kræver, er, at de har ukrainsk pas, siger rejsearrangøren og tilføjer:

- Jeg har bare skitseret de forbindelser, der kører helt til Danmark. Der kører tog hver anden time til Hamborg og Berlin, hvor man også kunne hente folk, så der er ingen grund til at køre så langt.