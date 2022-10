Rekordfisk solgt på fiskeauktion: Her skal den spises rå

Den foreløbigt største tun nogensinde blev fredag morgen solgt i Hanstholm på fiskeauktionen.

324 kilo kilo stoppede vægtskalaen på for den imponerende fisk, der straks er på vej ud af landet. Tunfisken er fanget af den norske trawler Tenor.

- Tunfisken skal til Berlins største sushi-råvareleverandør. Her bliver den skåret op og leveret ud til Berlins sushirestauranter, fortæller Torsten Schmid fra Nordic Fish i Esbjerg.

Den erfarne opkøber er overrasket over, at prisen ”kun” blev 90 kroner pr. kilo for den eksklusive gigant fra Skagerak.

- Jeg havde regnet med omkring 125 kroner. Men det er da en god pris for en flot fisk, som gæsterne på sushi-restauranter i Berlin snart kan sætte tænderne i.

Tunfisken er fanget af den norske trawler Tenor. Foto: Ole Iversen

Fragtes i specialkasse

Ifølge indehaver af Hanstholm Fiskeauktion, Jesper Kongsted, er fredagens fisk den største tun, som nogensinde er landet i Hanstholm.

Indehaveren er også er en lille smule overrasket over, at kiloprisen ikke kom op over 100 kr.

- Det er nok et udtryk for, at vi ser stadig flere tun i vore farvande, og at der derfor bliver fanget flere, siger han.

Nu er det ikke bare lige sådan at købe en kæmpefisk på 2,5 meters længe og 324 kilo.

Den skal jo frem til Berlin i god behold. Derfor har Nordic Seafood måttet hyre en tømrer ind for at lave en special trækasse til den store og kostbare fisk, der jo kom til at koste 29.160, - kr.