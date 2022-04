Rekordmager i vandet: Kom og gør mig selskab

KLITMØLLER:Han har padlet tværs over Skagerrak fra Hirtshals til Kristiansand og krydset Kattegat fra Grenå til Varberg.

Lørdag har paddlesurf-fænomenet Casper Steinfath fra Klitmøller indledt jagten på endnu et kapitel i historiebøgerne ved som den første nogensinde at forsøge at padle hele vejen rundt om Danmark.

Den ca. 1400 kilometer lange tur, er beregnet til at vare små to måneder, og det er den flerfoldige verdensmesters hidtil største og længste eventyr.

SUP-surferen Casper Steinfath vil nu padle Danmark rundt. Han regner med, at det vil kræve 600.000 tag med den dannebrugsfarvede padle. Privatfoto

Casper Steinfath lægger ikke skjul på, at den udfordring, han har givet sig selv, kræver noget helt ekstraordinært. Og for at få noget selskab på turen rundt, inviterer han danskerne til at sejle, ro eller padle med ham undervejs.

- Jeg drømmer om at føre en armada af sejlende, padlede og roende danskere gennem foråret, for det kan godt blive lidt ensomt derude. Bare ét menneske i ét fartøj vil gøre mig glad, siger han, der fra starten i Klitmøller lørdag formiddag fik følgeskab af fem klubkammerater, indtil de nåede Hanstholm.

Derfra fortsatte paddlekongen i ensom majestæt mod Bulbjerg, som den 28-årige thybo forventer at nå lørdag aften. Derfra sætter han kurs mod Løkken. Men om han når hele vejen til surf- og badebyen er stærkt tvivlsomt.

- Vejret er perfekt, men allerede i morgen bliver det udfordrende med en lille storm, der rammer Bulbjerg, noterer han.

Casper Steinfaths plan er at padle omkring 40 km om dagen, hvis vejret tillader det. Han padler på et almindeligt SUP-board, hvorpå han medbringer vandtætte tasker med telt, sovepose, liggeunderlag, kogesæt og mad.

- Jeg er fyldt med sommerfugle. Jeg har drømt om det her i mange måneder. Det hele har været så uvirkeligt, og det bliver fedt at komme i gang, sagde Casper Steinfath inden starten i Klitmøller.