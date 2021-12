Restauratører kaster sig ud i nyt cafeprojekt: Åbner til vinterferien

THISTED:Det bliver ikke længe, de velkendte lokaler på Havnetorv 3, der indtil for nylig husede Cafe Salto, får lov at stå tomme.

Cafe Salto serverede deres sidste brunchtallerken 27. november, men allerede 16. december står de nye lejere klar til at overtage nøglerne.

Navnene på lejekontrakten vil formentlig vække genkendelse, for det er nemlig Sisse og Mads Hansen fra Restaurant Bryggen, der rykker ind på adressen.

Med hjælp fra deres investor Henrik Sørensen fra Det Danske Madhus vil parret skabe en cafeoplevelse, der lever op til det høje gastronomiske niveau, man kender fra Restaurant Bryggen.

- Henrik ringede til mig, da jeg gik hjemme på barsel og sagde, at "nu var det nu", hvis vi skulle overtage Cafe Salto. Så sagde jeg egentlig først nej, men allerede efter fem minutter endte jeg med at ringe tilbage og sige ja, fortæller Sisse Hansen.

Sisse og Mads Hansen overtog Restaurant Bryggen i 2019 og gav det tidligere bøfhus en betragtelig gastronomisk makeover. Men allerede dengang havde de faktisk et kig på lokalerne på Havnetorv:

- Jeg kontaktede hende (Loni Plet, red.) i 2019 for at høre til hendes planer, men vi havde ikke en investor med på det tidspunkt, og det blev ved snakken, fortæller Sisse Hansen, og Mads Hansen supplerer:

- At åbne en cafe var egentlig ikke noget, vi havde gået og planlagt. Det var en mulighed, vi måtte gribe, da det kom frem, at hun ville opsige lejemålet.

Alligevel er det en gammel cafedrøm, der strækker sig helt tilbage til læretiden, som Sisse Hansen nu endelig får muligheden for at leve ud med det nye projekt, der er blevet døbt "Cafe Bryggen". Men det bliver også hårdt arbejde, erkender de:

- Det er lidt vildt, taget i betragtning af, at vi også har restauranten, som vi fortsætter med at drive, og der er kun os to til at styre den daglige drift og bevare overblikket, siger hun og fortsætter:

- Men vi er også begge nogle optimistiske mennesker, og selvom vi har tre små børn, så har vi baglandet på plads. Med den rette indstilling, så tror vi på, det kan lade sig gøre.

- Sådan en chance kommer ikke igen, tilføjer Mads Hansen.

Den foreløbige arbejdsfordeling bliver sådan, at Sisse Hansen tager sig af cafeen mens Mads Hansen har styringen på restauranten.

Drømmen er dog at finde en cafebestyrer, der kan være med til at aflaste på nogle af de daglige opgaver.

Jagten på personale er allerede i fuld gang, for der er rift om de dygtige medarbejdere overalt i branchen. Der har dog allerede været fin respons på opslaget på Bryggens Facebookside, men der skal også findes tolv fuldtidsansatte, hvis vagtplanen skal gå op.

- Vi vil holde åben syv dage i ugen og servere morgenmad, brunch, frokost og aftensmad, samt drinks i weekenderne. Men når man vil holde åben i så mange timer, skal der mange hænder til, siger Sisse Hansen.

Først skal lokalerne dog gennem en gennemgribende renovering, så det bliver garanteret en helt frisk oplevelse, der venter de cafe latte-begejstrede gæster.

Går alt efter planen, forventes Cafe Bryggen at slå dørene op til vinterferien.