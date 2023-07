Restauratørs udeservering spærrer for blinde: - Vi skal være her alle sammen

THISTED:Udeservering og muligheden af at have andre aktiviteter i byrummet skaber liv og aktivitet. Det er godt, men det skal ikke være på bekostning af blinde og svagtseendes muligheder for at færdes i byrummet.

Sådan lød det i en kommentar fra Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors, da Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik i juni skulle behandle en sag om en blokeret ledelinje foran Café Amalie på Store Torv i Thisted. Ledelinjen bruges af blinde og svagtseende, når de skal orientere sig.

Udvalget tog ikke stilling til sagen og dermed heller ikke til den løsning, forvaltningen havde skitseret, nemlig at flytte ledelinjen længere ud på torvet, væk fra facaden og cafeens areal til udeservering.

Skuffende, mente Per Dommerby Kristiansen, som fandt, at sagen havde endnu et aspekt. Den kunne være anledning til en generel debat om, hvordan der laves ensartede ledelinjer over hele kommunen så blinde og svagtseende kan færdes i byrummet samtidig med, at der gives plads til at forskellige aktiviteter kan udfolde sig.

Alle skal være her

Karsten Olandersen, indehaver af Café Amalie, er enig. Arealet til udeservering foran cafeen har bredt sig udover ledelinjen hen over torvet, og når det er årsag til problemer, skal de løses, siger han.

- Sagen handler om en strækning på 30 meter foran cafeen. Jeg har ikke hørt nogen beklage sig over, at ledelinjen er blokeret på den strækning, men er det et problem, skal det løses ligesom regler skal overholdes, siger Karsten Olandersen.

Karsen Olandersen ønsker sig meget mere aktivitet på Storetorv, end der er mulighed for i dag, men håber også på en dialog om, hvordan byrummet kan udnyttes med tanke for at skabe liv og aktivitet. Arkivfoto: Bo Lehm

Han håber, at den løsning, der findes, både vil tilgodese hensynet til fremkommelighed for de blinde og svagtseende, er bruger ledelinjen, men også, at der kan findes en løsning, som tilgodeser bylivet og mulighederne for at lave forskellige aktiviteter på gader og torve.

- Man skal ikke regulere sig selv ihjel. Selvfølgelig skal tingene være i orden, men på en måde, så der er plads til, at vi alle kan være her, siger Karsten Olandersen.

Han deler Per Dommerby Kristiansens synspunkt om, at sagen med den brudte ledelinje foran cafeen på Storetorv kan være en anledning til at gennemføre et mere generelt eftersyn af de regler og bestemmelser, der regulerer måden byrummet udnyttes. Både med tanke for fremkommelighed og for mulighederne af at skabe liv og aktivitet.

- Aktivitet i gadebilledet er en naturlig ting. Det skaber liv, så et gadebillede ikke er statisk, men dynamisk. Jeg forstår godt, at det kan være et problem for blinde og svagtseende, hvis der pludselig står ting et sted, hvor der ikke plejer at stå ting. Derfor skal de forskellige aktiviteter ikke brede sig ud over det rimelige. Så bliver folk trætte af det. Derfor er der er brug for regler, men inden man begynder at finde løsninger for et isoleret problem som ledelinjen på Storetorv, var der måske mere perspektiv i at tage en overordnet diskussion om, hvordan vi indretter byens rum, så der både er plads til aktiviteter og mulighed for, at alle kan færdes i det.

Brug bytorvet

Karsten Olandersen tilføjer, at hvis bymidten skal udvikles til et sted med plads til liv og forskellige former for aktivitet, er det nødvendigt at se overordnet på de regler, der regulerer hvordan.

- Jeg kunne godt ønske mig, at der kom meget mere aktivitet på Storetorv. Jeg har for nylig investeret i et stort skakspil, som sættes ud på torvet hver dag. Jeg har ikke spurgt om lov - og håber på tilgivelse, men jeg kan se, at skakspillet, som egentlig er en lille ting, får folk til at stoppe op og bruge det. Ligesom folk også bruger de siddepladser, der er på torvet. Hvorfor ikke tænke kreativt og få mere af den slags. Der skal ikke ret meget til, før der pludselig sker noget mere, siger Karsten Olandersen.

Han opfordrer derfor kommunen til at kalde forretningsdrivende og andre brugere af byrummet sammen og skabe dialog om, hvordan det kan udvikles med tanke for at skabe mere liv og aktivitet.

- Hellere gå efter en samlet løsning, der tilgodeser flest mulige behov, siger Karsten Olandersen og tilføjer, at ledelinjen på torvet nok skal blive flyttet, så der er plads både til udeservering og uhindret passage.