Ret frækt: Udspekuleret, rødhåret tyv stak af med Tripp-Trapp-stole

SEJERSLEV:En ret udspekuleret kvindelig tricktyv havde torsdag eftermiddag held med at komme ind hos Nordmors Børnegård i Sejerslev efter lukketid, hvor det lykkedes hende at slippe af sted med et par Trip Trap-stole foruden en pose med engangsbleer.

Det lykkedes hende at overbevise rengøringspersonalet om, at hun var ansat på stedet lykkedes, så personalet lukkede hende ind. Det viste sig så, at hun åbenbart ikke var ansat.

Tricktyven beskrives som en kvinde på cirka 30, 170 cm. høj, almindelig af bygning, lys i huden og med langt, rødt, krøllet hår. Den kvindelige tyv kørte fra stedet i en stor, sort familiebil.