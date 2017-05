Rideforbud rammer handicappede

Erik Poulsen, som her får hjælp af en ansat hos Sydthy Rideklub, synes det er småligt, at Thisted Vand har lukket for adgangen til det naturskønne område, hvor handicappede ryttere ellers kan få en ekstra oplevelse. Foto: Peter Mørk.

THY: Det er ikke med helt den samme entusiasme, at Erik Poulsen sætter sig i sadlen, når han skal til ridefysioterapi hos Sydthy Rideklub i Hurup. Desværre. For noget af det bedste er at tage en tur i terræn, når ridetimen er slut. Det har Thisted Vand sat en stopper for.

I sommeren og efteråret 2016 blev der etableret tre reservoirer til overfladevand fra Hurup by ved ådalen på den nordlige side Brandholmsvej. Ind til da var der en natursti, som var velegnet til en skridttur i det fri. Nye stier af stenmel blev anlagt, og ind til for nylig var alt fryd og gammen. Idyllen brast dog, da Thisted Vand midt april satte skilte op med ridning forbudt.

- Det er bare så ærgerligt, for det er vores mulighed for at komme lidt ud i terræn, siger Erik Poulsen, som har sklerose og derfor nyder stor gavn af den ugentlige ridetur.

- Vi kan i princippet ’bare’ blive inde i ridehallen, men det er kedeligt at ride rundt og rundt. Og det at komme ud i terræn, hvor det går op og ned, det giver bare så meget ekstra.

Ridefysioterapeut Jette Stüker er også fortørnet over beslutningen.

- Det er jo nemt at lave en sti til skridtgang langs med åløbet, siger Jette Stüker, som via mail har forsøgt at få ændret beslutningen hos Thisted Vand.

- De holder desværre fast i deres afgørelse, da området skal være et rekreativt område, og at stierne er blevet anlagt af hensyn til kørestolsbrugere og brugere med rollator. Jeg mener bare godt, at der kan etableres en lille sti ved siden af, siger Jette Stüker, mens hun sammen med Erik Poulsen viser de 300 meter sti, det drejer sig om.

Hos Thisted Vand, som ejer området omkring reservoirerne, holder man fast i beslutningen. Argumentet er, at det er et teknisk anlæg, der ikke er beregnet til heste, og stierne er etableret således, at vedligeholdelsesarbejdet nemt kan udføres.

- Vi er en forsyningsvirksomhed, og vi må ikke bruge penge på at etablere en ridesti, siger Gro Heen, teknisk direktør ved Thisted Vand.

Hun pointerer, at en ridesti skal laves på en helt anden måde med et helt andet underlag.