Rigtig meget mere Alive: Festival favner vidt

THISTED:Når årets Alive Festival ruller ud fra 27. til 29. juli er det i en fornyet udgave. Her er stadig masser af musik, men i år er der også både surf, en sanketur og kirkebesøg på programmet.

På Alive Festival er der mere end god musik til ørerne og kold øl til halsen. Gæsterne surfer også, tager til vinsmagning, på Action Picnic med Statens Museum for Kunst og mange andre ting. Alt sammen på et bagtæppe af Thy, hvor folkene bag Alive Festival har forenet det bedste ved festivalfornemmelsen og kærligheden til den egn, Alive Festival er vokset ud af. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Folkene bag Alive Festival har skabt en helt ny festivalgenre, der bygger på ideen om en festival, der er mere end musik og fest er vokset ud af et frivilligt fællesskab med skabertrang og kærlighed til Thy.

- Tanken var, at vi kunne tage vores gæster med ud til Vesterhavet for at få lidt luft, køle ned og opleve noget af det smukkeste ved Thy. På den måde kunne gæsterne nyde livet, mens de ventede på, at musikken igen startede hen på eftermiddagen. Og så slår det at ligge i et varmt telt til langt op på dagen, siger Klaus Junget, sekretariatsmedlem i Alive Festival.

Festivalen har tidligere taget på strandtur og surfskole i Klitmøller. Men gæsterne på Alive Festival kan komme til vinsmagning, på bryghusbesøg, Action Picnic med rappelling, kajakroning og SMK Thys aktuelle udstilling, sanketur i Nationalpark Thy og kirkekoncerter.

- Vi vil gerne vise Thy frem. Mange af vores helårsfrivillige er vokset op i Thy og har stor kærlighed til deres hjemstavn. Vil gerne vise, hvorfor Thy er fantastisk, og det prøver vi med vores udflugtsprogram, siger Klaus Junget.

Vil man have noget til at ske, må man først og fremmest forsøge at skabe det selv. Sådan er mentaliteten i Alive. Det samme gælder for mange af de samarbejdspartnere, som Alive Festivals gæster kan besøge.

- Vi vil gerne støtte op om de thyboer, som skaber den kultur, som vi forbinder med Thy, Hans Chr. Jeppesen, der har skabt sit eget vineri på Lertoftegaard og de mange mennesker, der har formet et fantastisk miljø i Klitmøller, er bare to eksempler på den græsrodstilgang til at skabe kultur, som også Alive Festival skabt af, siger Klaus Junget.

Alive Festival er selv en forening, der primært drives af frivillige. Ca. 50 frivillige arbejder året rundt på at skabe festivalen, og under selve afviklingen er tallet oppe på 450. Og det er ikke svært at skaffe frivillige for Alive Festival, som i skrivende stund har udsolgt af alle frivilligvagter både op til, under og efter festivalen.