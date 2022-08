Ro og fred på Sydhavnsvej: Kommune forventer, at beboere følger påbud om at flytte fra lejligheder

THISTED:Håndværkerne på byggepladsen på Sydhavnsvej i Thisted blev mandag over middag fulgt af flere nysgerrige øjne end normalt - og det var næppe på grund af interesse for deres arbejde.

Efterhånden som klokken nærmerede sig 14 mødte flere interesserede op, for klokken 14 mandag var det tidspunkt, hvor de beboere, der er flyttet ind i deres nye ejerlejligheder, havde fået påbud om at være fraflyttet deres boliger.

Efter et beboermøde lørdag meddelte beboernes talsperson, Jytte Otte, dog, at beboerne ikke har tænkt sig at efterleve påbuddet.

- Vi forventer, at beboerne er fraflyttet deres lejligheder i henhold til ordlyden i det nye påbud, de fik torsdag i sidste uge. Om det er sket, følger vi op på indenfor nærmeste fremtid, siger Mogens Kruse Andersen, direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune.

Årsagen til det fornyede påbud til beboerne på Sydhavnsvej fremgik af den "varslingsskrivelse vedr. ulovlig ibrugtagen af ejendom, Sydhavnsvej 2-2M, 7700 Thisted", som de modtog torsdag i sidste uge. Her står, at "ejendommen ikke er godkendt til beboelse og har aldrig været det", hvorfor kommunen indskærper et tidligere udstedt påbud om ikke at tage ophold i bygningen.

Kort før klokken 14 forlod Jytte Otte sin lejlighed i bygningen med en taske i hånden og en pose over skulderen.

På spørgsmålet om det var for at efterleve påbuddet, faldt svaret prompte: Jeg skal til fest i petanqueklubben og posen indeholder skiftetøj. Samme forklaring kom fra Kaj Nielsen, en anden beboer i byggeriet, da han lidt senere kom med sin kone. Parret skulle også til petanque.

Flere interesserede fulgte med på afstand, men der var faktisk ikke meget at følge med i. På byggepladsen arbejdet håndværkerne, og først i nærmeste fremtid vil kommunen følge op på, om de beboere, der er flyttet ind i deres lejligheder trods manglende ibrugtagningstilladelse, har fulgt sidste uges nye påbud om at fraflytte lejlighederne senest mandag klokken 14. Foto: Henrik Bo

Samtidig passede håndværkerne deres arbejde, og de interesserede fremmødte fulgte med på afstand, selv om der ikke var meget at følge med i.

I en af lejlighederne blev døren åbnet på klem, og fra sin plads bag døren lod lejlighedens beboer vide, at hverken hun eller hendes mand agtede at forlade lejligheden, hvor de har boet siden 1. juli, kun afbrudt af fem dages fraflytning i forbindelse med et tidligere udstedet påbud om at fraflytte lejligheden 22. juli.

- Det her er vores hjem, og vi har ikke andre steder at være. Min mand er dårligt gående, så vi kan ikke bare flytte. Derfor bliver vi - sådan er det bare, siger beboeren, som ikke ønsker sit navn frem.

Tiden gik uden nogen tegn på, at kommunen mødte frem for at kontrollere, om påbuddet om at fraflytte blev fulgt. Håndværkerne arbejdede videre og henad klokken 15 var det også tyndet ud blandt de interesserede, som på afstand fulgte med i, hvad der skete.

I nærmeste fremtid vil Thisted Kommune i følge direktør Mogens Kruse Andersen følge op på, om påbuddet om fraflytning er fulgt.