Rødmosset mand i Peugeot på papegøjeplader stak af fra færdselsuheld

HANSTHOLM:På Aalborgvej skete lørdag eftermiddag kl. 16:15 et mindre færdselsuheld.

En 56-årig mand på vej mod Thisted overhalede en forankørende Peugeot på papegøjeplader lige inden Vesløs.

En kilometer vest for rundkørslen var det så Peugeotens tur til at overhale den 56-årige, men han trak så tæt ind foran sin medkørende, at den 56-årige ramte Peugeotens bagende.

De to parter stoppede for at snakke om tingene, men da den 56-årige gjorde mine til at tilkalde politiet, satte modparten sig resolut ind i sin Peugeot og kørte fra stedet med retning mod Hanstholm.

Politiet er derfor meget interesserede i at tale med føreren af Peugeoten.

Den 56-årige mand fik ikke aflæst nummerpladen på den pågældende bil, men der er tale om en Peugeot på papegøjeplader. Føreren var en rødmosset mand i 60'erne.

- Jeg vil anbefale ham at ringe til politiet, så vi kan få det ud af verden, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.