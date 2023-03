Rødt kort blev afgørende, da Klitmøller slog Koldby/Hørdum

HØRDUM:Koldby/Hørdum og oprykkerne fra Klitmøller startede den nye sæson i serie 2 med et lokalopgør de to hold imellem på Hørdum Stadion. Opgøret havde masser af nerve og intensitet, men et rødt kort til Koldby/Hørdum i første halvleg var stærkt medvirkende til, at Klimtøller vandt opgøret med 1-0.

- Jeg er rigtig filreds med sejren, og vi havde godt styr på det. Vores defensiv og målmand fik lukket rigtig godt af, og jeg tror næsten ikke, at jeg noterede et skud på mål mod os, siger Klitmøller-træner Martin Haar. I Koldby/Hørdum-lejren tror de, at kampen havde set anderledes ud, hvis de havde sluttet kampen med 11 spillere.

- Resultatet var nok retvisende, men hvis vi ikke havde fået det røde kort, havde vi spillet lige op med dem, siger anfører for Koldby/Hørdum Kristian Højbak.

Fra starten af kampen forsøgte Klitmøller at tage bolden til sig, men en tung bane gav vanskelige forhold. Derfor måtte de to hold til tider ty til lang bolde. I kampens første halvleg havde Klitmøller de fleste chancer, men ingen af holdende fik scoret. I det 37. minut blev hjemmeholdets betingelser kraftigt forværret, da Vitalii Khomenko fik marchordre for en batalje udenfor banen, hvor linjedommeren vurderede, at han skubbede til en Klitmøller-spiller. Efter det røde kort trak Koldby/Hørdum sig tilbage på banen, og der kom ikke flere scoringer før pausen.

I anden halvleg fortsatte hjemmeholdets deres defensive udgangspunkt, mens Klitmøller forsøgte at finde en vej gennem hjemmeholdets defensiv. I det 71. minut fandt udeholdet så den åbning, da Kasper Skak blev serviceret af sin medspiller og efterfølgende kunne bringe Klitmøller foran. Efter føringsmålet havde Klitmøller flere chancer for at lukke kampen, mens Koldby/Hørdum havde meget svært ved at skabe chancer med en mand i undertal. Derfor endte Kasper Skaks mål med at blive det eneste i kampen.

- Da vi fik det røde kort handlede det meget om for os, at vi skulle lukke af i defensiven. Rent offensivt kom vi ikke rigtig frem til så meget, for vi manglede lidt en mand at spille bolden op på, siger Kristan Højbak, der kan trøste sig over anerkende ros fra Klitmøller-lejren.

- Koldby/Hørdum fortjener virkelig respekt for den måde, de kæmpede på. Vi er selvfølgelig glade for sejren, og det var en god start for os, siger Martin Haar.

Ser frem til lokalopgør

Spørg man om målsætningerne for sæsonen hos de to hold, så får man to lidt forskellige svar.

- Vi vil gerne slutte midt i rækken, og vi skal ud og hente de rigtige point mod de rigtige modstandere, siger Kristian Højbak. I Klitmøller-lejren er man lidt mere defensiv i sin udmelding.

- Her i starten af sæsonen tager vi lige en kamp ad gangen, men det vigtigste for os er helt klart overlevelse, siger Martin Haar, der samtidig ser frem til lokalopgørene mod de andre hold fra Thy.

- De her Thy-kampe gør en lidt ekstra tændt, og vi ser virkelig frem til alle lokalopgørene, for man vil jo gerne have håneretten i Thy, han.