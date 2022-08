Rødt kort blev dyrt for Thisted FC

THISTED:Efter nederlag i første kamp skulle Thisted FC forsøge at hente sæsonens første sejr i Jyllandsserien 2, da Gug B kom på besøg. Det lykkedes ikke for thyboerne, som måtte se slået 1-4.

- Jeg synes faktisk, at vi gør mange ting rigtigt, men det var et godt hold, vi mødte, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Kampen var kun fire minutter gammel, da gæsterne bragte sig foran. Det skete efter et boldtab på midten af banen, hvorfra Gug B spillede bolden hurtigt frem og scorede til 1-0.

Herefter kom Thisted FC bedre med i kampen, og to gange kom de til baglinjen, slog indlæg og var tæt på at score.

Men efter cirka en halv time tabte Thisted FC igen bolden, og Gug B var fri igennem. Benjamin Andersen fra Thisted FC forsøgte at få bolden med et skulderskub, men begik straffespark i situationen. Han var bagerste mand og fik derfor også rødt kort.

Gug B udnyttede straffesparket og fordoblede føringen.

0-2 nede og en mand i undertal var Thisted FC i en svær situation, men kort før pausen pustede de igen liv i opgøret. Det gjorde de ved et indlæg fra venstre side, som Jeppe Dalgaard headede i mål til 1-2.

- Det så svært ud for os med en mand i undertal, men vi var optimistiske i pausen og troede på, at vi kunne komme tilbage, siger Thorbjørn Larsen.

Efter pausen fortsatte de gode takter for Thisted FC, som var tæt på igen at score.

Med efter 64 minutter skød gæsterne et langskud i mål. Få minutter senere spillede Gug B sig igen igennem og lukkede kampen med scoring til 1-4.

- Efter deres scoringer faldt vi lidt og skulle sørge for, at nederlaget ikke blev for stort, siger Thorbjørn Larsen.

Det endte med et nederlag på 1-4 til Thisted FC.

- Det er et ungt hold, vi spiller med, og de skal have ros for at fighte mod et godt hold. Vi havde gode muligheder, men den sidste skarphed mangler i begge ender, siger Thorbjørn Larsen.