Røg fremmer debatlyst: Røgfri arbejdstid politisk varmt emne

THISTED:Røgfri arbejdstid handler ikke bare om sundhedsfremme, men også om principper og - ifølge nogle medlemmer af Thisted Kommunalbestyrelse - om noget så centralt som personlig frihed og retten til selv at bestemme. Og måske også lidt om fri hash, for hvordan kan et parti, der går ind for fri hash, støtte et forbud mod rygning i arbejdstiden for kommunens medarbejdere, lød det i debatten for eller imod rammer for røgfri arbejdstid.

Der var både principper og følelser på spil - og det krævede ifølge borgmester Niels Jørgen pedersen (V) ikke mindre end 29 indlæg - inden størstedelen af Thisted Kommunalbestyrelse kunne tilslutte sig et sæt rammer for røgfri arbejdstid for medarbejderne i Thisted Kommune med en præcisering af, at det kun er på de kommunale matrikler, der ikke må ryges i arbejdstiden.

Per Skovmose og Jørgen Andersen, begge K, stemte sammen med Brian Nielsen (NB) og Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT) imod rammerne for røgfri arbejdstid, Jan Fink Mejlgaard (S) undlod at tage stilling. Kommunalbestyrelens øvrige medlemmer støttede at rygning, som ifølge rammerne skal forstås "som anvendelen af alle slags tobak og indtagelse af røg i enhver form, herunder e-cigaretter og snus", ikke må ske i arbejdstiden med tilføjelsen "på matriklen".

Ophedet debat

Da røgen havde lagt sig efter en mere end 30 minutter lang og til tider ophedet debat, stod det helt klart, at rygning kan sætte følelserne i kog.

- Tidligere var jeg imod, fordi rammerne oprindelig ikke tillod medarbejderne at ryge i egen bil eller eget hjem i arbejdstiden, sagde Torben Overgaard (K), og tilføjede senere, at "målet er at finde en god løsning, indtil folk af sig selv stopper med at ryge".

Brian Nielsen (NB) havde ingen indvendinger mod rygestop, men var imod at pådutte det nogen.

- Hvornår må man så heller ikke drikke kaffe i arbejdstiden, spurgte han retorisk.

Alternativets Joachim Plaetner Kjeldsen kunne følge Brian Nielsen.

- Det strider mod mit frihedselskende, sociale hjerte, hvis vores ansatte skal kontrollere dette, sagde han.

Mere direkte var Per Skovmose og Jørgen Andersen, begge K.

- Ingen er vel uenig i intentionen, men jeg mener, det er grundlovsstridigt, sagde Per Skovmose, der i lighed med Jørgen Andersen stemte imod rammerne.

- Jeg begyndte at ryge som ni-årig, er stoppet tre gange - og har hver gang taget 10 kilo på, sagde Jørgen Andersen med en understregning af, at overvægt heller ikke er sundt - og så tilføjede han senere, at han ryger, hvor han vil.

- Også på kommunens matrikler. I kan ikke røre mig, for jeg er ikke ansat...

Peter Larsen (V) mente ikke, at sagen handlede om frihed.

- Rygning skaber afhængighed. Det er rigtig skidt at ryge. Derfor lægger jeg det liberale til side, så vi kan lave rammer for rygning, sagde han.

Kenneth Bjerregaard (V) understregede, at røgfri arbejdstid også handler om sundhed.

- Det er et væsentligt aspekt i vores samfund, og som en stor arbejdsplads skal kommunen tage ansvar og gå forrest, sagde han.

Hvad med hash...?

Jens Otto Madsen (EL) mente, at et flertal kunne leve med rammerne for røgfri arbejdstid, og det synspunkt førte til, at også fri hash blev spillet ind i debatten.

- Jeg fatter ikke, at Enhedslisten kan gå ind for det her, når I går ind for fri hash. Hvor skal det så ryges henne, spurgte Brian Nielsen.

Andre valgte anderledes tilgange til debatten. Morten Bo Bertelsen (SF) kaldte røgfri arbejdstid for "symbolpolitik", mens Jens Kr. Yde (K) mente, at det var nødvendigt at forholde sig til rygning i arbejdstiden.

- Jeg er med i beslutningen, men vi skal ikke blande os for meget, sagde han.

Ib Poulsen (DF) har endnu sin første cigaret til gode, men kaldte forslaget, som han støttede, for "overkill".

_ Lad folk ryge, så længe de ikke generer nogen, sagde han.

- Vi skal tage ansvar. Rygning øger risikoen for sygdom, sagde Ida Pedersen (S) som så frem til, at Thisted bliver nummer 73 i rækken af kommuner med røgfri arbejdstid.

- Rygning fremmer ikke kommunens sundhedsprofil, som ikke er noget at råbe hurra for. Ingen synes, det er fedt at sige: "Sådan må du ikke opføre dig", men erfaringerne fra andre kommuner viser, at det løser sig. Nu er signalet sendt. Når du er på arbejde, ryger du ikke, sagde Ulla Vestergaard og tilføjede senere, at der er undtagelser. Selvbetalte pauser og når der arbejdes i hjemmet.