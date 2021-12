Røgdykkere i aktion: Nymalet værksted raseret af sod

SNEDSTED:Værkstedet og en udstilling med jagtrekvisitter blev godt og grundigt røg- og sodskadet, da der fredag formiddag gik ild i et køleskab på en gård i Snedsted.

Nordjyllands Beredskab sendte tre vogne og syv mand ud fra Station Hurup, og røgdykkerne kunne hurtigt udpege køleskabet som synderen. Selvom der ikke var gået ild i selve bygningen, satte det rygende køleskab kraftige spor.

- Der er tale om en ufuldstændig forbrænding, hvor der bliver udviklet masser af røg. Det kan lave værre skader end en egentlig brand, hvor tingene er overstået, så snart vi får slukket ilden. Her har røgen bredt sig i bygningen, og jeg vil tro, at omkring halvdelen af de 6-700 kvadratmeter har taget skade, fortæller indsatsleder Claus Sejr Pedersen.

Det var ejeren selv, der opdagede branden, da han kom hjem fra en indkøbstur og ville sætte nogle varer i køleskabet. Her åbnede han døren til en røgfyldt bygning og fik hurtigt tilkaldt beredskabet.

Det var især det nyistandsatte værksted, der led skade under branden, fortæller indsatslederen.

- Ejeren fortalte at havde malet det hele for en lille måneds tid siden, men nu er alt sodet til. Epoxygulvet, der skulle have været lysegråt er kulsort, så der venter et stort rengøringsarbejde, fortæller Claus Sejr Pedersen.

Mens værksted og jagtrekvisitter har lidt skade, kan ejeren glæde sig over, at en lukket glasdør holdt røgen fra ar rasere selve jagtstuen, hvor der hænger trofæer fra flere succesfulde jagter.

