Røgdykkere sendt ind i brændende hus: - Vi vidste ikke, om der var nogen derinde

BEDSTED THY: Der stod flammer op gennem taget, da Nordjyllands Beredskab fredag klokken 12.16 blev kaldt til brand i en Landejendom i Thy.

Det var på Dalgårdvej 14 ved Bedsted Thy.

- Meldingen lød på, at ilden var brudt gennem taget på stuehusets bagside. Og vi vidste ikke, om der var nogen personer derinde. Derfor blev røgdykkerne sendt ind for at søge efter personer, men dog uden at finde nogen, fortæller indsatsleder Henrik Gade.

Brandfolkene kunne derfor koncentrere sig om at slukke ilden, hvilket krævede assistance i form af en stigevogn fra Thisted, så de kunne komme ned gennem taget. Samtidigt var de meget opmærksomme på, at ilden ikke skulle sprede sig til et nærliggende maskinhus.

Det arbejde var godt i gang ved 13.15-tiden, hvor Henrik Gade vurderede, at der endnu var nogle timers arbejde på stedet.

- Huset er sod- og røgskadet i både stueplan og på første sal, så det er ikke beboeligt, konstaterer indsatslederen.

Der var altså ingen mennesker i huset, da branden opstod, og der var heller ingen dyr på ejendommen. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.