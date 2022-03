Rørende modtagelse af nordjysk hjælp til Ukraine

CHELM:- De takkede med tårer i øjnene og var rørte over alt det, vi havde med i busserne.

Leo Jørgensen, landmand og leder af Enggaarden, bo- og arbejdssted i Hundborg for psykisk sårbare, kunne onsdag fortælle om den modtagelse, han og en gruppe frivillige fik af de folk, der samme morgen var klar til tage imod den nødhjælp til Ukraine, som i løbet af få dage var blevet samlet med hjælp fra Enggaardens medlemmer og fragtet i to busser fra Morsø Turisttrafik til den polske by Chelm nær grænsen til Ukraine.

Op mod 10 tons tøj, tæpper, fødevarer, vand, mælkeerstatning, bleer, medicin og meget andet var med i busserne.

I Chelm stod ukrainere klar til at læsse nødhjælpen over i en lastbil, der kører ind til en sorteringscentral i Ukraine.

- Vi har styr på vores kontakter hele vejen igennem og er sikre på, at det virker, lød det fra Leo Jørgensen, da Nordjyske talte med ham onsdag ved middagstid i telefonen fra Chelm.

Nu begynder den alvorlige del

De to busser ankom til Chelm onsdag morgen kl. 03.30, hvorefter chaufførerne tog på hotel for at få deres velfortjente - og lovpligtige - hvil, inden de senere onsdag skulle køre det sidste stykke til Dorohusk på grænsen ind til Ukraine. Her er det planen, at de to busser skal fyldes med flygtninge, som kan rejse med tilbage til Thy og Mors.

Men allerede onsdag formiddag havde de første ukrainere taget plads i en af busserne - nemlig en kvinde med to børn og børnenes bedstemor. De er i familie med en ukrainsk mand, der har arbejdet på et kvæglandbrug i Thy. Nu er han, i foreløbig en måned, rejst tilbage til Ukraine for at yde sit bidrag i krigen.

Inden afrejsen fik Leo Jørgensen - via sit opslag på Facebook - besked fra 70 thy- og morsingboer, der gerne vil huse flygtninge. Onsdag var han i gang med at få bekræftet disse tilsagn:

- Nu begynder den alvorlige del, så folk er nødt til melde tilbage, at de faktisk mener det.