Røver på knallert med påsat salonriffel fængslet i fire uger

THISTED:En 25-årig mand er varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger, sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed. Det oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Jakob Kjær Ratz.

Tidligt torsdag morgen kl. 05:07 fik politiet en anmeldelse om, at en bevæbnet mand havde knust en rude i et hus på Sennelsvej og truet husets beboer med en pistol.

Efter gerningsmandens udsagn havde den forurettede stjålet hans iPhone, og han krævede telefonen tilbage.

- Hvis han ikke kan få udleveret telefonen, vil han i stedet have udleveret penge. Men offeret er helt uforstående, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Høgh til Ritzau.

Gerningsmanden måtte opgive sit forehavende uden at have fået hverken penge eller telefon. Han flygtede fra stedet, men efter bare et kvarter på fri fod fik politiet fat i gerningsmanden kl. 05:22, da han kom kørende på en knallert med en påmonteret salonriffel.

Der er tale om en 25-årig mand, der er kendt af politiet i forvejen.

Under flugten fra gerningsstedet smed den 25-årige pistolen, som han havde brugt til at true offeret med, men det lykkedes alligevel politiet at finde frem til den. Der viste sig ved nærmere eftersyn at være tale om en hardballpistol, der skyder med små plastickugler.

Ved grundlovsforhøret besluttede dommeren, at den sigtede skal forblive i politiets varetægt. Den 25-årige kærede ikke fængslingen, oplyser anklagemyndigheden.