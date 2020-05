Røveri i Fakta med meget ringe udbytte

THISTED:Udbyttet var meget ringe - under 100 kroner i mønter - da en kvinde søndag formiddagtruede med en kniv i Fakta på Kastet i Thisted.

Røveriet skete klokken 11.10, hvor kvinden stod og kiggede ved kassen med et blik mod hylderne med cigaretter og spiritus. En kvindelig medarbejder kom for at hjælpe hende, og de går sammen hen mod disse varer.

Herefter trækker kvinden op i jakken og tager en kniv halvt frem af inderlommen.

- Og så siger hun, at hun skal have de penge, der er i kassen, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Fakta har imidlertid et system, hvor det meste af den kontante beholdning er utilgængelig. Og derfor blev det kun en lille beholdning i mønter, som den kvindelige røver fik udleveret.

- Det er da fuldstændig tåbeligt. Men vi arbejder selvfølgelig på at finde ud af, hvem der har gjort det, siger Jørgen Jensen.

Kvinden, der var dansktalende, beskrives som cirka 50 år gammel og var iført læderjakke og et gult- og sortternet tørklæde. Hun havde en hætte over hovedet.